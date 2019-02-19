ІТ-сектор як наш пріоритет має відчувати себе захищеним – Президент на Львівщині

Президент Петро Порошенко має намір взяти участь в обговоренні ініціатив щодо діяльності ФОП, які сплачують єдиной податок, з метою не допустити утисків в роботі підприємців, зокрема ІТ-сектору, який працює за цією системою оподаткування. Про це Глава держави сказав під час виступу на Раді регіонального розвитку Львівщини в ході робочої поїздки до Львівської області.

«Принагідно хочу сказати, що пропозиція Міністерства соціальної політики внести поправки до Трудового кодексу, які могли би обмежити діяльність ФОПів на єдиному податку взагалі і в IT-галузі зокрема – це робоча ініціатива самого міністерства. Уряд це рішення не приймав. Президент його не бачив», - зазначив він.

За словами Глави держави, Міністерство як орган, який відповідає за наповнення Пенсійного фонду, має шукати шлях легалізації трудової зайнятості. «Але ми найближчим часом ретельно обговоримо модель, яку вони зараз запропонували. Вона ще не розглядалася на Кабміні. І в моїх планах взяти активну участь в обговоренні цього, для того щоб ІТ-сектор як наш пріоритет відчував себе захищеним. Це є моє президентське слово», - наголосив Петро Порошенко.

Глава держави підкреслив: «Це не означає, що цим не треба займатися. Але ми просто маємо знайти інші способи як виводити зарплати з тіні, як легалізувати зайнятість, як наповнювати Пенсійний фонд».

«Ми добилися чималого прогресу в тому, щоб реалізувати цю ініціативу, причому без утисків малого та середнього бізнесу. Такої лінії ми будемо дотримуватись і надалі», - також підкреслив він.

Петро Порошенко також зазначив, що однією з його головних ідей щодо змін в податковій сфері є впровадження податку на виведення капіталу. «Що це означає? Те, що ти вклав в Україну – без податків. Те, що ти виводиш як би ти це не називав – роялті чи дивіденди, виводиш з України – заплати», - пояснив він.

Президент переконаний, що це буде зачиним і потужним стимулом інвестицій, розвитку, створення робочих місць. «Я твердо переконаний, що це буде справжній прорив», - резюмував Глава держави.