Його Всесвятість буде вважатися співзасновником нової України. Це дуже особлива та історична місія – Президент про роль Патріарха Варфоломія у становленні незалежної ПЦУ

Президент Петро Порошенко визнає історичну роль Вселенського Патріарха Варфоломія у становленні незалежної Православної Церкви України та укріплені незалежності Української держави. Про це Президент заявив в інтерв’ю грецькій газеті TаNеа.

«Україна завжди буде вдячна Патріарху Варфоломію та Синоду Матері-Церкви за ці історичні рішення. Він привів цю найвеличнішу мрію українців до реальності, дива. Це чудо не було б можливим без твердої позиції Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія, нашої Константинопольської Матері-Церкви. Вона скористалася безумовним канонічним правом зцілювати рани, завдані українському православ'ю декількома століттями московського панування», - зазначив Глава держави.

Він нагадав, що у листопаді 2018 року було підписано угоду про співпрацю і координацію, яка допомогла підтримати новонароджену незалежну церкву України і плідно працювати разом у майбутньому.

«Його Всесвятість прийняв історичне рішення, хоча він перебував під сильним тиском з боку Москви. Це було знакове рішення, що підтвердило незаконність анексії Москвою Київської митрополії ще в XVII столітті. Патріарх Варфоломій вважає, що це є поворотним моментом в історії світового православ'я і відкриває його нову епоху, нову еру православ'я. З незалежною українською церквою весь православний світ буде сильнішим», - сказав Петро Порошенко.

Президент особливо підкреслив: «Його Всесвятість Вселенський Патріарх Варфоломій вже має особливе місце в історії України. З усім, що він зробив, і завдяки своїй мудрості і керівній ролі, відданості Україні та православ'ю, я сказав би, що Його Всесвятість буде вважатися співзасновником нової України. Це дуже особлива і історична місія».

При цьому Президент розкритикував заяви Москви про нібито фінансові вигоди, які Вселенський Патріархат отримав від всієї процедури. «У таких твердженнях немає нічого здорового. Вони є злом як таким. Але, чесно кажучи, після років російської агресії і нашої боротьби за відновлення суверенітету і територіальної цілісності, ми не очікували нічого іншого від Москви. Той, хто пригадує російські історії про «зелених чоловіків» у Криму, «відпочиваючих» на Донбасі, MH-17 і Солсбері, не повинен знову потрапити у пастки Кремля», - сказав Петро Порошенко.

«Російське керівництво є сумно відомим за брехню, обман і фальшиві новини. Багато разів вони були спіймані на гарячому, поширюючи брехню, але вони продовжують. Сама природа війни, яку Путін і його режим ведуть проти демократичного світу, передбачає дискредитацію, маркування і підробки», - додав він.

Водночас Президент зауважив, що ця підробка, створена Кремлем, є досить показовою, оскільки показує, як Москва сприймає світ. «Вони вважають, що без фінансової винагороди нічого неможливе. Я вважаю, що коли справа стосується впевненості і віри в Бога, і особливо відновлення історичної правди, не має місця для фінансових вигод. Ті, хто думають по-іншому або пропагують такі фейки, є слугами Кремля в його прагненні проти незалежності України і вільного світу як такого», - зауважив Петро Порошенко.

«У світі немає грошей, які могли б купити таких людей, як Його Всесвятість Варфоломій. Думаю, люди в Кремлі знають це – і таким чином намагаються фальсифікувати його мотиви. Проте Бог і історія знають правду. А ті, хто поширює брехню, в кінцевому підсумку зазнають краху. Якщо і є щось, чого Його Всесвятість Патріарх отримав користь, то це від справжньої відданості України силі віри, і силі Божій. Автокефальна Православна Церква України збагатить світове православ’я», - підкреслив Президент.

За його словами, така реакція Москви також свідчить і про те, що вона слабша, ніж вважає багато хто на Заході. «Це великий урок. Кремль вкладає всі зусилля в свій образ, ніби він бездоганний, непереможний і всемогутній. Це просто ще одна підробка. Тому Москва дуже розгнівана на Константинополь, бо він відхилив будь-які претензії Росії щодо України як її канонічної території», - зауважив Президент.

При цьому він додав, що Кремль навіть не приховує того факту, що вважає Російську православну церкву одним з ключових інструментів утримання України в орбіті і в межах «русского мира». «Москва, Кремль занадто звикли використовувати церкву як один з інструментів у своїй гібридній агресії. Створення незалежної Православної Церкви України позбавляє її цих можливостей, або серйозно обмежує їх», - сказав Президент.

«Всі претензії Москви стосуються влади і контролю над територією, а не віри і любові», - також зауважив Петро Порошенко, нагадавши, що ситуація в українському православ'ї обговорювалася в Раді безпеки Росії під головуванням російського президента.

«Коли російський президент каже, що розпад СРСР став для Росії головною геополітичною катастрофою ХХ століття, то незалежна українська церква стала б другою», - додав він.