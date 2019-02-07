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Книги та ідеї часом здатні долати найлютішого агресора – Президент

8 лютого 2019 року - 17:46

Книги та ідеї часом здатні долати найлютішого агресора – Президент

Президент Петро Порошенко під час 20-ій ювілейної церемонії «Всеукраїнський рейтинг «Книжка року» наголосив на важливості книг для розвитку суспільства.

«Нація сильна не тільки тоді, коли в неї є достатньо зброї, танків та літаків, артилерії та систем залпового вогню. Нація сильна також своїми поетами, письменниками, вченими», - наголосив Глава держави. Він зауважив, що протягом останніх п’яти років «ми будували не лише армію, а ще й зміцнювали нашу національну ідентичність».

«А боротьба народу за свободу, неначе муза, надихала наших митців.  Книги та ідеї часом здатні долати найлютішого агресора. І діють не менш ефективно, ніж зброя в руках воїна», - сказав Президент.

Глава держави звернувся до творців та поціновувачів української книги: «Нам належить продовжувати і розвивати усе зроблене, аби українська книга гідно зустріла виклики ХХІ століття, зайняла в нашому житті те місце, якого вона заслуговує. Нам треба читати і поширювати любов до читання, треба поширювати коло книголюбів серед нових поколінь українців».

Президент підкреслив, що влада може багато що зробити. «Але жоден Президент не здатен  примусити людину купувати і читати книжки», - сказав Петро Порошенко. Він підкреслив, що саме тому, у «цій сфері дуже важливим є партнерство держави й суспільства, напрацювання спільних ініціатив».

«Мій заклик до успішних і популярних людей – розповідайте про прочитані книжки, про відвідання книжкових магазинів і бібліотек. Покладіть поруч цікаву книжку, коли даєте інтерв’ю. Сам я підтримую традицію щороку, може це нескромно, але  називати десять найкращих новинок. Приєднуйтесь до неї», - сказав Президент. 

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