Кордон між Україною і Білоруссю є лінією миру, що посилює довіру і співробітництво між двома державами – Президент на форумі у Гомелі

Президент Петро Порошенко впевнений, що проведення Першого форуму регіонів України та Республіки Білорусь у Гомелі є вдалою ініціативою, яка символізує дружні і партнерські відносини між двома державами, між регіонами та підприємствами України і Білорусі.

«Саме такі заходи як цей форум дозволяють говорити, що кордон між нашими країнами був, є і точно буде лінією миру, лінією дружби, яка посилює довіру і співробітництво між нашими державами», - наголосив Глава держави.

Президент додав: «Користуючись нагодою, я хочу висловити подяку і відзначити активну роботу в спільній українсько-білоруській демаркаційній комісії, що свідчить про високий рівень взаєморозуміння і довіри між нашими державами».