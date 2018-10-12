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Кордон між Україною і Білоруссю є лінією миру, що посилює довіру і співробітництво між двома державами – Президент на форумі у Гомелі

26 жовтня 2018 року - 17:38

Кордон між Україною і Білоруссю є лінією миру, що посилює довіру і співробітництво між двома державами – Президент на форумі у Гомелі

Президент Петро Порошенко впевнений, що проведення Першого форуму регіонів України та Республіки Білорусь у Гомелі є вдалою ініціативою, яка символізує дружні і партнерські відносини між двома державами, між регіонами та підприємствами України і Білорусі.

«Саме такі заходи як цей форум дозволяють говорити, що кордон між нашими країнами був, є і точно буде лінією миру, лінією дружби, яка посилює довіру і співробітництво між нашими державами», - наголосив Глава держави.

Президент додав: «Користуючись нагодою, я хочу висловити подяку і відзначити активну роботу в спільній українсько-білоруській демаркаційній комісії, що свідчить про високий рівень взаєморозуміння і довіри між нашими державами».

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Робочий візит Президента України до Республіки Білорусь

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