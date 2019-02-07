Кошти від розмитнення автомобілів на єврономерах маємо використати для індексації пенсій – Президент

Президент Петро Порошенко закликав власників автомобілів з іноземною реєстрацією скористатися останніми днями дії пільгового періоду для легалізації зазначених транспортних засобів. Це сприятиме не лише наповненню безпосередньо бюджету Пенсійного фонду, а й дозволить здійснити індексацію пенсій, наголосив Глава держави.

«Чому це так важливо для мене як для Президента? Тому, що мова йде про наповнення Пенсійного фонду. Вже зараз 5 мільярдів гривень надійшли до Пенсійного фонду», - наголосив Президент на нараді щодо підсумків роботи закону, який дозволяє легалізувати ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами.

Петро Порошенко зауважив, що залишилося фактично 11 днів до завершення пільгового періоду розмитнення таких автомобілів. «Зараз темп йде хороший», - додав він.

Президент зазначив, що цей показник є значно вищим за той, що прогнозували експерти при плануванні надходжень до бюджету країни. За його словами, фахівці «при розрахунках показників бюджету були набагато більш обережними і песимістичними».

«Це дає можливість нам вирішити питання індексації тих пенсій, які не були проіндексовані у 2015-2016 роках в силу обставин – військових, бюджетних», - наголосив Глава держави.

Петро Порошенко звернувся до Прем’єр-міністра України та голови Пенсійного фонду, спираючись на наявні показники, внести пропозиції щодо індексації. «Зараз, коли ми вже бачимо певні позиції – щоб ми підготували позиції щодо вирішення питань захисту тих, хто зараз, в першу чергу постраждав – це пенсіонери, які отримують мінімальну пенсію. Щоб ми знайшли можливість використати кошти, які надходять від розмитнення автомобілів, для вирішення цієї гострої і болючої соціальної проблеми», - також підкреслив Президент.

Звертаючись до присутнього на нараді виконуючого обов'язки заступника Голови ДФС Віктора Кривіцького, Президент акцентував увагу на наданні пріоритету тим, хто звертається з питання легалізації так званих «євроблях» саме через те, що кошти від цієї операції спрямовуються до Пенсійного фонду. «Ми маємо захистити своїх людей. І тому прохання при регулюванні цих позицій, щоб ми дали пріоритет і захист людям», - сказав Петро Порошенко.

Глава держави також зазначив, що має бути нормативно врегульовано питання «задвоєння» штрафів та зменшено кількість довідок, сертифікатів, які вимагаються під час такої реєстрації.

Також він звернув увагу на питання терміналів, де мають перебувати ці автомобілі на час оформлення, зауваживши, що на державних терміналах є можливість перебувати безкоштовно.