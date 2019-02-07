Кожен українець має відчути власною кишенею, що найгірші випробування позаду, країна йде вперед і економіка розвивається – Президент

Президент Петро Порошенко наголошує, що курс України на євроатлантичну інтеграцію дозволить підвищити рівень життя та добробут українців, а також вийти на новий рівень соціальних стандартів. Про це Глава держави сказав під час виступу на Всеукраїнському громадському форумі «Відкритий діалог».

«Досягнення нами критеріїв членства (в ЄС та НАТО – ред.) покращить інвестиційний клімат. А це забезпечить приріст прямих іноземних інвестицій. Це забезпечить створення нових робочих місць, високооплачуваних. Це забезпечить збільшення доходів до державного і місцевих бюджетів. І забезпечить збільшення зарплат і пенсій. Тому, коли кажемо Євросоюз чи НАТО, маємо на увазі не тільки безпеку, але й економіку», - підкреслив Петро Порошенко.

За його словами, йдеться не лише про відсіч Росії, але й про контрнаступ на бідність. «Бідність, до речі, є прямим наслідком нашого тривалого колоніального минулого. Тож пориваємо з ним остаточно і безповоротно», - додав він.

«Наша амбітна мета – перетворити Україну на велику державу, на регіонального лідера, на невід’ємну складову європейської цивілізації та наріжний елемент європейської безпеки», - особливо підкреслив Президент.

Водночас Глава держави наголосив, що ми не зможемо стати лідерами, якщо не піднімемо відчутно рівень життя, якщо не забезпечимо сталий розвиток економіки і соціальної сфери.

«Кожна людина, кожен українець має відчути власною кишенею, що найгірші випробування залишилися позаду, що країна йде вперед, що економіка розвивається. Зараз саме це головне в нашій стратегії, нашому баченні майбутнього. Подолання кризи, спричиненої війною, дає для цього зараз нам всі можливості», - підкреслив Петро Порошенко.

Президент зауважив, що коли приїжджає в регіони, чиновники, звісно ж, намагаються демонструвати йому фасадну сторону. «Це природно. Будь-який господар, приймаючи гостей, показує їм найкраще і не заводить до неприбраних кімнат. Втім, в багатьох громадах вже, до речі, є на що подивитися», - водночас додав він.

За його словами, здобутки децентралізації стали видимі раніше, ніж результати деяких інших реформ. «Це нові чи відремонтовані школи, підготовлені до програми нової української школи – фінської програми, коли дитину не примушують йти до школи, коли вона сама туди біжить… Це новозбудовані, відремонтовані, або повернуті у державну чи муніципальну власність дитячі садочки. Це дороги, врешті-решт. Це освітлення, це енергозбереження», - сказав Президент.

«В майбутньому я твердо гарантую незмінність політики децентралізації, її буде збережено і поглиблено», - зазначив він.

«Але знаю, бачу, відчуваю й інше. Мільйони українців з тривогою думають про сьогодення і не впевнені в дні завтрашньому. Пенсіонери переймаються, як вижити, бо криза найсильніше вдарила саме по них. Знекровлена держава не мала досі достатнього ресурсу, щоб належно їх захистити, і мені часом через це боляче дивитися в очі літнім людям», - наголосив Петро Порошенко. Він додав, що й з молодих багато хто не бачить перспектив у власній країні, тому їдуть на навчання чи на роботу за кордон. Тим більше що Україна стає частиною єдиного європейського ринка праці. «Не з чуток знаю про низькі доходи вчителів і лікарів, інших працівників бюджетної сфери», - також додав він.

Президент підкреслив: «Влада визнає ці болісні проблеми, говорить про них чесно і вголос, докладає зусиль, щоб їх подолати. І має пояснити, чому ці проблеми виявилися такими глибокими».

«Надію вселяє те, що найгірше – дійсно позаду. Що криза, спричинена війною, економічною агресією та блокадою з боку Росії – відступає. Що відновлення економічного зростання відкриває можливості і до відновлення рівня життя. Сьогодні ми вже можемо ставити собі ті завдання, які ще вчора видавалися би пустопорожніми обіцянками», - наголосив Петро Порошенко.

Президент нагадав, що днями за його доручення розпочалася програма монетизації субсидій, які вже незабаром будуть виплачуватися людям живими грошима. За його словами, більше 4 мільйонів родин, домогосподарств вже за лютий зможуть в березні отримати живі гроші. Середній розмір виплати складе 1500 гривень на кожне домогосподарство. Він зауважив, що це кошти на сплату житлово-комунальних послуг, але той, хто заощадить, бо тепла зима на сьогоднішній день дозволяє забезпечити економію, зможе забезпечити енергоефективність: встановить пластикові вікна, підвищить енергоефективність будинку.

Глава держави підкреслив, що решту від зекономлених грошей кожна родина зможе просто залишити собі і витрачати їх на власний розсуд. «І це буде ще один наш крок для подолання бідності», - зазначив він.

«Для чого це все робиться? Два напрямки. Перший – це наша енергетична незалежність. Ми не повинні купувати газ в Росії. Ми взагалі не маємо купувати імпортний газ. Нам має вистачити українського газу», - сказав Президент.

Петро Порошенко додав: «Я пишаюсь, що за мого президенства, за останні п’ять років Україна нарешті зіскочила з «газової голки» Кремля – корупційної та дуже обтяжливої для українського бюджету та української економіки».