Креативна індустрія України має відкрити ринки Європи – Президент про розвиток IT-сектору та інших високотехнологічних галузей

Президент Петро Порошенко наголошує на важливості розвитку українського ІТ-сектору та інших високотехнологічних галузей з високою доданою вартістю як стратегічного напрямку економіки, який має суттєвий потенціал для розвитку в нашій країні і на європейському та світовому ринках.

«ІТ-сектор вже зараз дає 4% ВВП, дає роботу близько ста п’ятдесяти тисячам українців. Очікується, що в найближчі півтора-два роки ця цифра зросте до двохсот тисяч. Що вкрай важливо – йдеться про робочі місця з високим рівнем доходу», - Президент підкреслив розвиток цієї нової галузі економіки, яка протягом останніх років стрімко пішла вгору. Він наголосив, що саме ІТ-сектор зможе допомогти Україні збільшити частку середнього класу. «Середній клас є надважливим для стабільності, стійкості економіки і країни загалом», - додав Петро Порошенко.

«Але, незважаючи на дуже динамічні темпи зростання українського ІТ-сектору – більше 20% на рік, на нас, на жаль, припадає поки що менше 1% світового ринку ІТ-послуг. Ми маємо вийти на лідерські позиції. Ми маємо для цього усі умови», - наголосив Президент.

«Говорячи про ІТ-сектор, Україна має перейти від ІТ-ауторсингу до креативного розвитку Інтернету. У нас для цього є усі умови. І школа, і талановиті фахівці ІТ-сектора, і ринок», - сказав Петро Порошенко. При цьому він підкреслив, що на сьогоднішній день створені усі умови для цього і відповідний законопроект, підготовлений його командою, вже у Верховній Раді України, для того, «щоб відкрити ринки Європи для креативної індустрії України».

Глава держави також підкреслив важливість впровадження такої сучасної технології як телемедицина для потреб сільського населення. «Ми вивчили досвід передових країн. Ця технологія дозволить забезпечувати медичні консультації у віддалених населених пунктах із використанням сучасних інформаційних технологій», - зазначив Петро Порошенко та додав, щоб втілити цей проект у життя, «ми маємо забезпечити якісній швидкісний широкосмуговий Інтернет у кожному селі». «Запам’ятайте – там, де є електрика, в Україні буде Інтернет», - підсумував він.

Глава держави також акцентував на традиційно сильних для України галузях, таких як авіабудування і космічна галузь, суднобудування, військово-промисловий комплекс.

«Україна також традиційно входить до десятки найбільших світових експортерів зброї. Кожне робоче місце в цих галузях забезпечує мінімум 10-15 робочих місць в суміжних. Нам є що запропонувати в сфері стратегічних авіаційних перевезень, як-от літаки «Антонов». Потужності «Південмашу» та інших підприємств дають можливість в рази збільшити кількість запусків ракет і супутників з українськими компонентами», - підкреслив Президент.