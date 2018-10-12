Луганська область долучилася до проекту Марини Порошенко по розвитку інклюзивної освіти

Дружина Президента України відвідала Луганську область із робочою поїдкою. У ході візиту Марина Порошенко та голова Луганської ОДА Юрій Гарбуз підписали Меморандум про долучення області до національного проекту Фонду Порошенка «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації».

Луганщина стала вже 22-м регіоном України, який в рамках загальнодержавної реформи буде розвивати і впроваджувати інклюзивну освіту, а також створювати доступні та якісні умови для навчання «особливих» дітей.

За словами Марини Порошенко, «на сьогодні в Луганській області функціонує 56 інклюзивних шкіл, у яких навчається 221 дитина з особливими освітніми потребами. Проте інклюзивною освітою охоплено лише 20% таких дітей Луганщини, тому попереду багато роботи».

Щоб забезпечити ефективність впровадження реформи інклюзивної освіти на Луганщині, дружина Президента передала керівництву області типові проекти Медіатеки та Ресурсної кімнати, які розроблено командою Фонду Порошенка у співпраці з експертами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ.

Приміщення Медіатеки та Ресурсної кімнати вже стали невід’ємною частиною Нового Освітнього Простору в українських школах. «Це сучасний інтерактивний простір для дітей з особливими освітніми потребами, де вони можуть навчатися за індивідуальним планом розвитку у супроводі корекційного педагога, набувати соціальний досвід, необхідний для самостійного дорослого життя, а також проводити час разом зі своїми друзями», - зазначила дружина Президента.

Під час візиту на Луганщину Марина Порошенко взяла участь у відкритті Інклюзивно-ресурсного центру в Рубіжному, який також створено за проектом Фонду Порошенка та Мінрегіонбуду. Усього в цьому році в області працюватиме шість таких сучасних ІРЦ, які з 1 вересня 2018 року замінили застарілі психолого-медико-педагогічні консультації (ПМПК).

Марина Порошенко підкреслила, що «Інклюзивно-ресурсні центри працюють за принципом максимальної наближеності до місця проживання дитини, забезпечують кваліфікований супровід дітей протягом всього періоду навчання з 2 до 18 років і використовують у своїй роботі сучасні методики та Міжнародну класифікацію функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей та підлітків (МКФ-ДП)». На початок цього навчального року по всій Україні відкрито вже майже 400 нових ІРЦ, які користуються широкою популярністю серед дітей та батьків.

Також у ході візиту на Луганщину дружина Президента ознайомилася з роботою Рубіжанського навчально-реабілітаційного центру «Кришталик», в якому навчається майже 200 дітей з особливими освітніми потребами – від народження до 18 років. Марина Порошенко поспілкувалася з вихованцями закладу та педагогічним колективом. Серед основних завдань цього центру – створити передумови до інтеграції кожної дитини в дитячий садочок, загальноосвітню школу та в соціум.