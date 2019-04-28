Львів’яни подякували Петру Порошенку за здобутки, яких досягла Україна за час його роботи на посаді Президента 

Президент України Петро Порошенко зустрівся з громадою Львова, яка зібралася щоб подякували Петру Порошенку за його роботу на посаді Президента та досягнення, які має Українська держава за останні п’ять років.

«Я дякую львів’янам за потужну підтримку моєї команди, мого курсу на місце України в Європейському Союзі, місце України в НАТО. Курсу на захист української мови, української держави, української армії, української землі і української церкви», - сказав Петро Порошенко та подякував львів’янам за підтримку його зусиль.

Президент також привітав усіх з Великоднем.

«Сьогодні поливаний понеділок і дощ нам не перешкодив, щоб зібратися і продемонструвати нашу єдність, продемонструвати нашу силу, нашу рішучість, що ми не дозволимо розвернути курс України назад до Радянського Союзу, або до Російської імперії», - сказав Президент.

Тисячі львів’ян, які прийшли подякувати Главі держави, виконали гімн України та підтримали Петра Порошенка вигуками: «Молодець», «Дякуємо», «Порошенко».