Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента України з нагоди Великодня
Звернення Президента України з нагоди Великодня

28 квітня 2019 року - 08:26

Переглянути всі відео
ностанні новини

Ми не можемо допустити руйнування світової коаліції на підтримку України – Петро Порошенко

29 квітня 2019 року - 19:20

Той, хто не дотримуватиметься Конституції, має піти геть з української влади – Президент Порошенко

29 квітня 2019 року - 19:02

Президент підпише закон про українську мову та особливо подякував Голові Парламенту за підтримку цього закону

29 квітня 2019 року - 18:47

Ми не перемогли, але наші головні битви попереду – Президент на Львівщині

29 квітня 2019 року - 18:39

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента України до Львівської області
Робоча поїздка Президента України до Львівської області

29 квітня 2019 року - 14:12

Перейти до всіх галерей

Львів’яни подякували Петру Порошенку за здобутки, яких досягла Україна за час його роботи на посаді Президента 

29 квітня 2019 року - 17:26

Львів’яни подякували Петру Порошенку за здобутки, яких досягла Україна за час його роботи на посаді Президента 

Президент України Петро Порошенко зустрівся з громадою Львова, яка зібралася щоб подякували Петру Порошенку за його роботу на посаді Президента та досягнення, які має Українська держава за останні п’ять років.

«Я дякую львів’янам за потужну підтримку моєї команди, мого курсу на місце України в Європейському Союзі, місце України в НАТО. Курсу на захист української мови, української держави, української армії, української землі і української церкви», - сказав Петро Порошенко та подякував львів’янам за підтримку його зусиль.

Президент також привітав усіх з Великоднем. 

«Сьогодні поливаний понеділок і дощ нам не перешкодив, щоб зібратися і продемонструвати нашу єдність, продемонструвати нашу силу, нашу рішучість, що ми не дозволимо розвернути курс України назад до Радянського Союзу, або до Російської імперії», - сказав Президент.

Тисячі львів’ян, які прийшли подякувати Главі держави, виконали гімн України та підтримали Петра Порошенка вигуками: «Молодець», «Дякуємо», «Порошенко».

ф

Робоча поїздка Президента України до Львівської області

29 квітня 2019 року - 14:12
Львів'яни дякують Президенту Петру Порошенку
Версія для друку