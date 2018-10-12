Марина Порошенко стала почесною гостею фестивалю культур народів світу Outlook World Culture Festival

27 жовтня дружина Президента України, голова Українського культурного фонду Марина Порошенко стала почесною гостею П’ятого ювілейного фестивалю культур народів світу Outlook World Culture Festival. Цей захід представляє культуру понад 30 країн світу й проводиться за участю дипломатичних місій і посольств іноземних держав в Україні, а також діаспор. Цього року фестиваль проходить за грантової підтримки Українського культурного фонду.

За словами Марини Порошенко, «сьогодні ми з вами є свідками культурного діалогу Сходу і Заходу, коли ми краще починаємо розуміти традиції різних народів і зберігаємо культурне різноманіття світу. І це закладає фундамент для нової, більш потужної співпраці, яку пропонує нова епоха».

У ході фестивалю відвідувачі познайомилися з культурними особливостями Австралії, Азербайджану, Аргентини, Афганістану, Бангладешу, Вірменії, Гвінеї, Грузії, Німеччини, Єгипту, Ефіопії, Індонезії, Індії, Іраку, Ірану, Казахстану, Киргизстану, Латвії, Литви, Лівану, Малайзії, Молдови, ОАЕ, Палестини, Румунії, Хорватії, Судану, Таджикистану, Туркменістану, Туреччини, України, Узбекистану, Чорногорії та Японії.

Гості мали змогу дізнатися більше про Риштанську кераміку (Узбекистан), розглянути яскраві барви таджицьких орнаментів сузане, відчути себе справжнім шейхом у атмосфері арабського дому, перейнятись африканською екзотикою, пограти на інструментах з індонезійського острову Ява та переглянути виставки світлин від відомих європейських фотографів.

Також відвідувачі заходу вчилися ткати українські килими чи виготовляти іграшки з різнотрав’я, писати своє ім’я арабською чи бенгальською, прикрашати руки індійським мехенді, пробували створювати кримсько-татарські орнаменти тощо.

Координатор проекту Outlook World Culture Festival Дарія Карякіна зазначила, що мета фестивалю – встановлення дружніх відносин між націями, налагодження культурних зв'язків між державами, сприяння обізнаності українців про особливості культури народів світу та знайомство іноземців з культурними надбаннями України.