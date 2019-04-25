Марина Порошенко та Митрополит Епіфаній запросили дітей з інвалідністю на акцію «Зроби великодню писанку з молитвою»

25 квітня, у Чистий четвер, Дружина Президента України пані Марина Порошенко разом із Блаженнішим Митрополитом Київським і всієї України Епфіанієм запросили дітей з особливими освітніми потребами на акцію «Зроби великодню писанку з молитвою».

Серед учасників майстер-класу – вихованці громадської організації «З теплом у серці», яким допомагали майстрині, керівники гуртків народної творчості Київського палацу дітей та юнацтва.

Перед тим, як розписувати писанки, Митрополит Епіфаній прочитав Молитву перед початком всякої доброї справи. Звертаючись до учасників акції Марина Порошенко зазначила, що традиційно у цей день українці готуються до світлого і великого свята Воскресіння Христового – випікають Великодні смаколики та розписують писанки.

«Писанка – це завжди символ життя, відродження і надії на краще. І сьогодні у нас все обов’язково вийде, адже писанку пишуть не руки, а душа», - зазначила дружина Президента,

На завершення акції діти отримали у подарунок від Марини Порошенко великодні паски, а від Митрополита Епіфанія – «Біблійні історії для дітей».