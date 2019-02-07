Марина Порошенко та очільник Київської області підписали Хартію міжнародного саміту «Стратегічне партнерство: Освіта. Наука. Влада»

15 лютого дружина Президента України, голова Фонду Порошенка пані Марина Порошенко разом із головою Київської обласної державної адміністрації Олександром Терещуком, директором департаменту освіти і науки КОДА Вірою Роговою та Президентом Національної академії педагогічних наук України Василем Кременем підписали Хартію міжнародного саміту «Стратегічне партнерство: Освіта. Наука. Влада».

Цим документом проголошено намір формувати у молодого покоління патріотизм і активну громадянську позицію, а також сприяти розбудові системи інклюзивного навчання, реформуванню інституційного догляду та вихованню дітей. Серед напрямків співпраці – розробка Стратегії розвитку позашкільної освіти Київської області, модернізація професійної та вищої освіти й інтеграція освіти Київщини у світовий простір.

За словами Марини Порошенко: «Освіта – визначає ступінь розвитку держави, інклюзивна ж освіта визначає ступінь розвитку суспільства, в якому ми живемо. А це – рівень підтримки один одного, рівень гуманності й толерантності у ставленні до «не таких, як ти сам».

Серед учасників саміту – керівники закладів освіти та наукових установ, директори інклюзивно-ресурсних центрів, представники міжнародних організацій, дипломати, члени Малої академії наук України, громадських організацій та батьки.

Напередодні саміту проходили інтеграційні діалогові платформи на базі закладів освіти Київської області, за результатами яких було напрацьовано Хартію.