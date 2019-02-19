Марина Порошенко: У 2019 році Україна перейде на міжнародний формат оцінки функціонування та обмеження життєдіяльності дітей з особливими освітніми потребами

Дружина Президента України Марина Порошенко відвідала Запорізьку область із робочою поїздкою. Перша леді зустрілася з фахівцями та вихованцями Інклюзивно-ресурсного центру в Балабинському навчально-виховному комплексі «Гімназія «Престиж».

У грудні 2018 року в рамках національної реформи Інклюзивно-ресурсних центрів держава закупила 500 комплектів методик в ІРЦ по всій Україні для комплексної оцінки різних сфер розвитку дитини від 2 до 18 років, серед яких методики WISC-IV, LEITER-3, CONNERS-3, PEP-3, CASD. Ці методики допомагають визначити сильні та слабкі сторони у розвитку дитини, спрямувати освітній процес таким чином, щоб кожна дитина змогла максимально реалізувати свої здібності.

Запорізька область як пілотний регіон у національному проекті «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації» отримала перший комплект методик для проведення комплексної оцінки розвитку дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсних центрах.

І вже наприкінці лютого 2019 року за ініціативи Фонду Порошенка у співпраці з Міжнародним Фондом «Відродження» відбудеться тренінг з використання цих методик для фахівців ІРЦ зі всієї України.

За словами Марини Порошенко, у 2019 році Україна перейде на міжнародний формат оцінки функціонування та обмеження життєдіяльності дітей з особливими освітніми потребами. «Це надасть можливість складати чітку індивідуальну програму навчання кожної дитини з особливими освітніми потребами і зробить використання державної субвенції ще більш прозорим», - наголосила дружина Президента.

Також у ході візиту Марина Порошенко поспілкувалася з директорами та фахівцями ІРЦ, які проходили навчання по роботі з автоматизованою системою підтримки діяльності Інклюзивно-ресурсних центрів. Ця електронна програма була створена у співпраці Фонду Порошенка, ІТ-спеціалістів та освітян.

За словами дружини Президента, «однією з переваг цієї електронної програми є можливість вести реєстр дітей, які перебувають на обліку ІРЦ, реєстр фахівців та інклюзивних навчальних закладів України». «Завдяки цій програмі підвищиться якість оцінки і супроводу дітей з особливими освітніми потребами та буде реалізовано в дії основний принцип реформи інклюзивної освіти – «гроші за дитиною», - підкреслила Марина Порошенко.

У рамках візиту Перша леді відвідала Кушугумський НВК «Гімназія «Інтелект», де зустрілася з батьками дітей з особливими освітніми потребами, які проходили інтерактивне навчання «Робота у сервісі Learninggapps».