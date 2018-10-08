Марина Порошенко відкрила новий Петриківський інклюзивно-ресурний центр та привітала освітян Дніпропетровщини з професійним святом

Дружина Президента України Марина Порошенко відвідала Дніпропетровську область із робочою поїздкою. Перша леді взяла участь у відкритті Петриківського інклюзивно-ресурсного центру, створеного в рамках реформи інклюзивної освіти, яку реалізує Фонд Порошенка у співпраці з Міністерством освіти і науки України.

Під час ознайомлення з роботою нового ІРЦ Марина Порошенко поцікавилася успіхами 5-річнї Вікторії Гаркуші, яка перебуває на обліку в обласному центрі реабілітації дітей з порушенням слуху та мови. У червні 2018 року за ініціативи дружини Президента та за підтримки обласного бюджету дитині було проведено оперативне лікування із відновлення слуху. Після цього дівчинка пройшла курс реабілітації і вже зараз почала чути голос мами та відповідати на її запитання.

Марина Порошенко передала Вікторії Гаркуші придбаний комплект акумуляторів для мовного процесора, з допомогою якого покращиться якість життя дівчинки. Наразі планується, що Вікторія буде відвідувати дитячий садочок та займатися з логопедом на базі Інклюзивно-ресурсного центру в смт Солоне за місцем проживання.

Також у ході поїздки дружина Президента ознайомилася з роботою медіатек і ресурсних кімнат в інклюзивних школах Дніпропетровщини – в Дніпровській школі № 6 та в Дніпропетровському навчально-реабілітаційному центрі № 10.

За два роки участі у програмі Марини Порошенко «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації» Дніпропетровська область відкрила 611 інклюзивних класів у 255 інклюзивних школах. Для забезпечення якісних умов навчання «особливих» учнів у регіоні створено 71 Медіатеку, 50 Ресурсних кімнат та відкрито 22 Інклюзивно-ресурсних центрів, проекти яких були розроблені Фондом Порошенка у співпраці з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ.

Дружина Глави держави також привітала освітян області з професійним святом. Під час участі в урочистому заході з цієї нагоди в Дніпропетровському академічному театрі опери та балету, Марина Порошенко наголосила, що «в усі часи вчитель був основним провідником позитивних змін у державі». «Адже ви виховуєте нове покоління українців, робите їх освіченими і духовними», - звернулася до освітян Перша леді.