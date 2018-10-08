Марина Порошенко відвідала акцію «Приречені на щастя», яка отримала грантову підтримку Українського культурного фонду

Дружина Президента України, голова Українського культурного фонду Марина Порошенко взяла участь у заходах, присвячених проведенню соціально-мистецької акції «Приречені на щастя», учасниками якої є діти з інвалідністю. Це проект-переможець конкурсного відбору Українського культурного фонду серед індивідуальних проектів.

Акція «Приречені на щастя» передбачає творчі зустрічі, практичні семінари, майстер-класи, фотовиставки та кінопокази, під час яких висвітлюються можливості й таланти людей з інвалідністю. Кульмінацією проекту стало театралізоване дійство за участю дітей та молоді з порушеннями психофізичного та інтелектуального розвитку.

Перша леді привітала ініціаторів проекту з перемогою та наданою можливістю розкрити творчий потенціал «особливих» дітей та молоді. А це 5 творчих колективів із різних куточків України. Зокрема, театр особливих акторів місто Рівне, Сумський обласний центр «Перлинки», театр міміки та жесту «Райдуга», народний аматорський театр «Паростки» й театральна майстерня «кАРТопля REE» з Києва.

Марина Порошенко підкреслила, що «незважаючи на свою «особливість», актори з «Приречених на щастя», виставу яких вона нещодавно перегладала в Мистецькому арсеналі, дуже вміло і тонко передають свої емоції і переживання. І це ще раз підтверджує, що кожна людина цінна своїм внутрішнім потенціалом, а не зовнішніми проявами», - сказала дружина Президента.

У цьому році Український культурний фонд підтримає 298 культурно-мистецьких проектів загальною вартістю майже 160 млн гривень. За словами голови УКФ Марини Порошенко, «це вперше в історії України, коли держава через грантову підтримку стимулює сотні мистецьких ініціатив різного рівня та масштабу. І я впевнена, що таким чином ми сприяємо розвитку і популяризації національної культури».