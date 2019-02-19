Марина Порошенко відвідала прем’єру документального фільму «Малевич», створеного до 140-ої річниці з дня народження великого художника українського авангарду

21 лютого дружина Президента України Марина Порошенко разом із сином Михайлом відвідали прем’єру документального повнометражного фільму «Малевич», приуроченого до 140-ої річниці з дня народження автора знаменитого «Чорного квадрата».

Це україно-італійський проект, створений за фінансової підтримки Державного агентства України з питань кіно та Міністерства культури Італії. Зйомки проходили в Україні, Польщі, Білорусі та США.

На думку Марини Порошенко, цей фільм є дуже важливим і актуальним для України: «Головна мета стрічки – показати і дослідити українське походження Малевича, розвіяти російські пропагандистські міфи та повернути постать художника у контекст української культури та історії», – сказала дружина Президента.

У фільмі беруть участь різні експерти з України, Нідерландів, Франції, Польщі, Білорусі, кожний з яких розказує про певну частину життя і творчості художника.

Під час виробництва стрічки було здійснено декілька наукових відкриттів та проведено реконструкцію створеного фільму німецького кінорежисера-авангардиста Ганса Ріхтера на основі сценарію Малевича.

Із 28 лютого стрічка «Малевич» вийде в обмежений прокат і буде демонструватися в Києві, Харкові та Чернівцях.