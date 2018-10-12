Марина Порошенко відвідала унікальний проект до Дня захисника України «Запроси мене з війни»

12 жовтня дружина Президента України Марина Порошенко взяла участь в урочистому заході до Дня захисника України «Запроси мене з війни». Це соціальний проект, який ініційований Міністерством інформаційної політики для популяризації Збройних сил України та психологічної реабілітації українських воїнів.

За словами Марини Порошенко, такі проекти, як «Запроси мене з війни» не залишають байдужими жодного патріота своєї держави. «Тільки подивіться, які в нас мужні й відважні воїни! Це справжні воїни світла, які ведуть Україну до перемоги! Ці хлопці показали на передовій, що український дух і українська сила – незламні! Бо їхнє серце б’ється заради України!», - зазначила дружина Президента.

У Колонній залі Київської міської державної адміністрації свої танцювальні номери представили 20 пар: захисники України та «Українські Амаzонки» (жінки-учасниці бойових дій на Сході України, волонтерки та військові журналістки).

Пари «розповіли» в танці свої історії з війни – про закоханих, які знайшли одне одного на полі бою, про людей, які навіть під час війни не втратили віру в життя, та про боротьбу за життя на війні. Виступи пар наживо супроводжували українські гурти The Doox та «Без Обмежень».

Урочистий захід також відвідали Перший заступник Голови Верховної ради України Ірина Геращенко, Віце-прем’єр-міністр з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, представники дипломатичних місій в Україні, народні депутати України, голови ОДА, представники міжнародних фондів, українських та зарубіжних компаній.