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Марина Порошенко взяла участь у відкритті новорічної вистави «Академія Бешкетників»

27 грудня 2018 року - 17:21

Марина Порошенко взяла участь у відкритті новорічної вистави «Академія Бешкетників»

Дружина Президента Марина Порошенко взяла участь у відкритті новорічної вистави «Академія Бешкетників» та привітала дітей з новорічними святами зі сцени Національного палацу мистецтв «Україна».

«Кожного року всі ми з нетерпінням очікуємо на світлі й радісні новорічно-різдвяні свята, які наповнюють наші серця добром і вірою у диво. І мені б дуже хотілося, щоб ці зимові дні для кожного українця пройшли в атмосфері тепла, любові та позитиву. Я мрію, щоб новий 2019 рік був для дітей України успішним та радісним, коли вони відчувають себе щасливими та захищеними. Бажаю нашій рідній Україні мирного неба та процвітання, а всьому українському народу – міцного здоров’я, єдності та добра», - сказала Марина Порошенко.

«Дорогі діти, любіть Україну, пишайтесь тим, що ви – українці. Будьте гідними синами та доньками рідної землі», - також звернулася до присутніх на виставі дітей Перша Леді.

 

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Участь Марини Порошенко у відкритті новорічної вистави «Академія Бешкетників»

27 грудня 2018 року - 17:19
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