Марина Порошенко закликала жінок України своєчасно проходити профілактичні медичні огляди

Дружина Президента України Марина Порошенко відвідала Львівську область із робочою поїздкою. Перша леді ознайомилася з результатами проекту «Онкопревенція і сучасні протипухлинні технології», який реалізується на Львівщині у співпраці Міністерства охорони здоров’я України та Світового Банку. Фінансування проекту становить 10 млн доларів США.

За статистикою у 2018 році у Львівській області виявлено понад 8,8 тисяч випадків онкологічних захворювань. Відповідно, основна мета ініціативи – зниження смертності жінок від онкологічних хвороб шляхом створення моделі ранньої діагностики та впровадження сучасних методик лікування.

У рамках проекту було створено п’ять міжрайонних скринінгових центрів та два експертних центри. Завдяки скринінгу вдалося досягти покращення діагностики у ранній стадії раку грудної залози – до 30% та шийки матки – до 75%.

Обговорюючи актуальність попередження раку, Марина Порошенко звернулася до жінок України з закликом своєчасного проходження профілактичних медичних оглядів.

Також у ході візиту на Львівщину дружина Президента відкрила Червоноградський інклюзивно-ресурсний центр, який створений за проектом Фонду Порошенка.

Центр відкрито для забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки дитини та забезпечення системного кваліфікованого супроводу учнів протягом всього періоду навчання. Для проведення роботи в ІРЦ обладнано кабінети вчителя-логопеда, вчителя-дефектолога, практичного психолога та кабінет лікувальної фізкультури.

На сьогодні у Львівській області 542 дитини з особливими освітніми потребами навчається у 247 закладах загальної середньої освіти. Для ефективної адаптації «особливих» учнів у школах області працює 25 ресурсних кімнат та функціонує 26 Інклюзивно-ресурсних центрів.