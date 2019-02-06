Марина Порошенко зустрілася з вчителями та вихованцями інклюзивно-ресурсного центру в Магдалинівській опорній школі на Дніпропетровщині

Дружина Президента України Марина Порошенко відвідала Дніпропетровську область із робочим візитом. Перша леді зустрілася з педагогічними працівниками та вихованцями Інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ) в Магдалинівській опорній школі. Центр створено за типовим проектом Фонду Порошенка.

Матеріально-технічна база ІРЦ включає кімнати для індивідуальної роботи логопеда, дефектолога, практичних психологів. У закладі наявна ресурсна кімната, кабінет командної роботи, кабінет ЛФК, в яких будуть надавати корекційно-розвиткові послуги дітям з особливими освітніми потребами.

На виконання Указу Президента України Петра Порошенка про захист прав дітей-сиріт у червні 2018 року Марина Порошенко разом із головою Дніпропетровської облдержадміністрації Валентином Резніченком презентували проект будівництва Малого групового будинку (МГБ). І вже сьогодні Перша леді оглянула хід такого будівництва в смт. Петриківка. Об'єкт заплановано ввести в експлуатацію у 2019 році. Будинок призначений для проживання десяти дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей з інвалідністю.

Наразі в області за єдиним проектом будується чотири малих групових будинки – в смт. Петриківка, в с. Богданівка, с. Раївка та смт. Солоне. Після введення їх в експлуатацію 40 дітей з державних закладів будуть переведені до МГБ. Усього в області 358 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із яких 264 дитини можуть бути влаштовані у сімейні умови виховання та умови, наближені до сімейних.

У ході візиту на Дніпропетровщину дружина Президента зустрілася з вихованкою Дніпропетровського навчально-реабілітаційного центру № 10 Марією Леванович, яка має порушення слуху. Перша зустріч відбулася у жовтні 2018 року, коли пані Марина відвідувала навчальний заклад, де навчається дівчинка. І 31 грудня Марія написала дружині Президента листа з проханням допомогти придбати слуховий апарат.

Дівчина народилася в Донецькій області. Зараз навчається в Дніпрі й цьогоріч закінчує школу. Має спортивні досягнення з легкої атлетики й тхеквондо. Планує продовжити навчання в Дніпропетровському Державному Інституті Фізичної Культури і Спорту. Втім, без слухового апарату вона навчатися не зможе. Тому сьогодні Марина Порошенко подарувала Марії Леванович сучасний слуховий апарат та побажала досягти високих результатів у спорті як в Україні, так і на міжнародній арені.