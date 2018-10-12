Маємо підвищити рівень реагування на звіт Рахункової палати – Президент

Президент Петро Порошенко зустрівся з колективом Рахункової палати України з нагоди 22-ї річниці її створення. Глава держави наголосив на необхідності «мобілізації для країни фінансових ресурсів», що робить ще більш важливою роль Рахункової палати.

«Необхідність мобілізувати такі потрібні для країни фінансові ресурси ще гострішим і злободеннішим робить завдання ефективно використовувати кожну копійку коштів платників податків», - сказав він.

Глава держави також нагадав, що за 22 роки діяльності Рахункова палата виявила порушень бюджетного та іншого законодавства, неефективного використання коштів державного бюджету на загальну суму 310 мільярдів гривень.

При цьому Президент зауважив на необхідності ретельного дотримання і виконання висновків Рахункової палати. «Скажіть мені наскільки ефективним було, коли виявлені порушення передаються в органи влади, наскільки реакція органів влади була тією, якої чекав і Президент, і Рахункова палата. Думаю, що нас це точно не задовольняло. І зараз ми маємо підвищити рівень реагування на звіт Рахункової палати», - підкреслив Глава держави.

Президент зазначив, що за результатами всіх контрольних заходів Рахунковою палатою надавалися обґрунтовані, виважені та конкретні рекомендації щодо виправлення і поліпшення ситуації, недопущення та запобігання різного роду порушенням і недолікам.

За його словами, Рахункова палата – саме той орган, який здійснює незалежний фінансовий контроль за прозорістю та результативністю використання державних коштів. Він підкреслив, що ситуація повністю змінилася після прийняття нового закону «Про Рахункову палату». «Який надає вам для цього дуже широкі можливості і дуже широкі повноваження. Ну а права і повноваження стовідсотково кореспондуються з відповідальністю. Повноважень, яких раніше бракувало», - підкреслив Президент.

Глава держави наголосив, що «дуже важливо, щоб Рахункова палата і надалі була ініціатором закриття прогалин в законах, пропонувала зміни, які забезпечать ефективність використання коштів як державного, так і місцевих бюджетів». При цьому він підкреслив, що це «особливо важливо після запровадження президентської програми децентралізації».

«51% коштів зведеного бюджету – це кошти місцевих бюджетів, кошти об’єднаних територіальних громад. Часто-густо вони не знали що з ними робити – клали на депозит. Навіщо забирати кошти платників податків, вилучати їх з економіки для того, щоб місцеві «царьки» тримали їх на депозитах», - наголосив Президент та підкреслив, що частка місцевих бюджетів і надалі буде зростати.

Глава держави також відзначив важливість ролі Рахункової палати у моніторингу коштів державних підприємств. «Так, ми дійсно додали в прозорості державних підприємств, але наскільки кошти, які зароблені державними підприємствами спрямовуються до державного бюджету, питання залишається відкритим», - підкреслив Президент Петро Порошенко зауважив, що сьогодні Рахункова палата має усі умови для реалізації свого потужного потенціалу та додав, що він як Президент повністю підтримує подальший розвиток Рахункової палати як конституційного органу.

«Висока відповідальність на вас. Високі права по забезпеченню прозорості, забезпеченню ефективності використання державних коштів. Кожна копійка має витрачатися на те, щоб ми швидше забезпечили зростання, швидше забезпечили підвищення рівня захисту людей, підвищення соціальних стандартів. Без Рахункової палати нам це не вдасться», - підкреслив Петро Порошенко та привітав усіх присутніх зі святом та побажав їм міцного здоров’я, добробуту.

«Нехай ваші невичерпна енергія та високий професіоналізм й надалі працюють на благо нашої країни», - підсумував Глава держави.