Маємо посилити присутність кораблів НАТО в Чорному морі - Президент в інтерв’ю FoxNews

Президент України Петро Порошенко наголошує на необхідності збільшити присутність військових кораблів Північноатлантичного Альянсу в Чорному морі у зв’язку з агресивними діями Росії в акваторії Чорного і Азовського морів та захопленням українських суден та моряків Військово-Морських Сил України. Про це він сказав в інтерв’ю американському телеканалу FoxNews.

«Ми маємо посилити присутність кораблів НАТО в Чорному морі», - зазначив Президент. При цьому він наголосив, що «після незаконної анексії Криму повністю зруйнований баланс сил в Чорному морі».

«Путін використовує Крим для розміщення там ракет, значно збільшена чисельність військово-морських сил Російської Федерації. Це створює надзвичайно небезпечну ситуацію і дестабілізує регіон», - сказав Глава держави. Він не виключив подальші можливі агресивні дії Росії в Чорному морі. «Як це було з нападом на українські військові катери», - додав Петро Порошенко.

«Саме тому присутність кораблів НАТО стане фактором стабілізації», - переконаний Глава Української держави.

Президент також наголосив, що з російським президентом світова коаліція має говорити з позиції сили. «Якщо світова коаліція буде достатньо сильною, якщо санкції, які є достатньо ефективними будуть продовжуватися, якщо усі інструменти тиску, які ми маємо, будуть задіяні, розмова з Путіними може принести результат», - сказав Петро Порошенко.