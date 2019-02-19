Маємо завжди пам’ятати про відповідальність перед Героями Небесної Сотні – Президент взяв участь у панахиді за загиблими

Президент Петро Порошенко під час робочої поїздки до США взяв участь у панахиді за загиблими Героями Небесної Сотні. Молебен відбувся у Свято-Андріївському Соборі Української православної церкви в США в місті Саус, Нью-Джерсі.

Глава держави зауважив, що дні з 18 по 21 лютого назавжди увійшли в історію України, коли 5 років тому за злочинним наказом тодішньої влади було відкрито вогонь по Героям Небесної Сотні.

«За що віддали життя наші герої? Революція Гідності почалася в листопаді 2013 року через дуже просту причину – Україна більше не хотіла жити під радянським або російським ярмом. Український народ прагнув повернутися до європейської родини народів. І це об’єднало нас. Чому ми перемагали всі ці 5 років? Бо нація була єдиною», - сказав Президент.

Глава держави зауважив, що серед Героїв Небесної Сотні є представники всієї України. «Чого прагнули герої, які віддали найцінніше – своє життя? Вони дуже любили Україну, вони дуже любили українців. І тому так важливо нам завжди пам’ятати про це, молитися, бо це є тим запобіжником, щоб ми завжди цінували ту велику відповідальність, яку вони своєю смертю поклали на нас, живих. Щоб ми не марнували час. Щоб ми ніколи не дозволили зруйнувати нашу єдність. Щоб ми знали, куди ми йдемо і перемагали на цьому шляху», - наголосив Петро Порошенко.

Президент підкреслив, що українці пройшли величезні випробування – революцію, агресію проти України та анексію Криму. «Саме цю дату (20 лютого 2014 року – ред.) нацарапали на російських медальках, які роздали росіянам і колаборантам на честь окупації Криму», - додав Глава держави.

Президент підкреслив, що за останні 5 років Україна відбулася, бо справжню незалежність отримали не тільки 1991 року, а починаючи з 2014 року. Крім того, вдалося побудувати духовний фундамент завдяки отриманню автокефалії для православної церкви України.

«Хочу, щоб ми сьогодні пом’янули Героїв Небесної Сотні і віддали шану і повагу тим, хто віддав своє життя за свободу, волю і незалежність України. Бо українці – така нація, такий народ, що вони ніколи не можуть жити не вільними», - -зазначив Президент. Він також подякував українським військовим, які зараз боронять українську землю на фронті, даючи відсіч російському агресору, а також українцям США за спільну молитву і щоденні молебні за Україну, які лунають в Соборі.