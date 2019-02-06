Ми довіряємо людям – Президент про запровадження монетизації субсидій

Президент Петро Порошенко наголосив на важливості довіри до людей, які отримують субсидії. Про це Глава держави сказав під час наради в Міністерстві соціальної політики щодо запуску системи монетизації субсидій.

«Монетизація – віддайте гроші споживачам субсидій, гроші з державного бюджету», - сказав Президент. При цьому він зазначив, що система не працювала ефективно з причин дефіциту довіри.

«Українцям не довіряли. Не довіряли, бо казали, що якщо віддати готівку пенсіонерам, малозабезпеченим, то вони не заплатять (за спожиті житлово-комунальні послуги – ред.). Хочу наголосити, що і я як Президент, і Прем’єр-міністр, і Уряд довіряємо українцям», - підкреслив Глава держави.

Він додав, що саме тому зараз за результатами зустрічі, яка відбулася в Ситуаційному центрі Адміністрації Президента України, «реалізовуємо і запускаємо проект, процес монетизації субсидій, щоб вже за лютий в березні ті, хто отримує субсидії, мали можливість їх отримати в готівковій формі».

«Для чого? Щоб зробити партнерами весь український народ, і мотивувати їх скоротити споживання. Перейти до тих норм споживання, які були у тих, хто розраховується готівкою за спожиті послуги і забезпечити енергоефективність і енергозбереження. Ми довіряємо людям», - наголосив Президент.