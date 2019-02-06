Ми йдемо своїм шляхом і цей шлях до членства України в ЄС і НАТО - Президент

Верховна Рада України ухвалила 334 голосами президентський законопроект щодо закріплення у Конституції України курсу на членство України в Європейському Союзі та Північноатлантичному Альянсі.

Сьогоднішній день Президент Петро Порошенко назвав історичним: «Це день, коли у Конституції закріплено як зовнішньополітичні орієнтири рух України до Європейського Союзу та до Північноатлантичного Альянсу».

Глава держави привітав рішення парламенту та висловив впевненість в тому, що українська влада і надалі продовжить спільні зусилля по реформуванню України.

«Впевнений в тому, що завдання членства в Європейському Союзі і НАТО є абсолютно реальними. Так само, як ми продемонстрували досягнення інших цілей, в які мало хто вірив, так само нашими спільними зусиллями Україна забезпечить членство в НАТО, членство в ЄС. Ми йдемо своїм шляхом і цей шлях до членства України в ЄС і НАТО», - наголосив Президент.

Глава держави підкреслив, що «двері НАТО відкриті для будь-якої країни, яка здатна реформувати країну і забезпечити виконання цілей Вашингтонського договору».

«Це саме про Україну. П’ять останніх років ми саме тим і займаємось. Ми реформуємо сектор оборони і безпеки. Ми реформуємо армію», - сказав Петро Порошенко.

Глава держави відзначив роль Верховної Ради в процесі європейської та євроатлантичної інтеграції. «Коли було важко, Верховна Рада України відкидала політичні протистояння і об’єднувалась. І саме єдність сьогодні потрібна Україні, саме єдність потрібна під час нашого історичного голосування», - сказав він.

Президент зазначив, що «в Кремлі дуже уважно спостерігають події з Верховної Ради».

«Не дочекаєтесь! Не буде сьогодні у вас радості. І Верховна Рада сьогодні продемонструє ту єдність, яка демонструється останні чотири роки», - наголосив Петро Порошенко.