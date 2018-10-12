Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Головна

Президент України

вВідео
Заява Президента України у зв’язку із рішенням Синоду Вселенського Патріархату
Заява Президента України у зв’язку із рішенням Синоду Вселенського Патріархату

12 жовтня 2018 року - 08:34

Переглянути всі відео
ностанні новини

Ми маємо захистити людей – Президент поставив завдання Уряду розширити програму субсидій у зв’язку із підвищенням тарифів на газ

22 жовтня 2018 року - 14:07

Вітання Президента колективу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

22 жовтня 2018 року - 12:04

Президент привітав Патріарха Філарета з 23-річчям інтронізації 

21 жовтня 2018 року - 15:50

Вітання Президента працівникам харчової промисловості України

21 жовтня 2018 року - 11:46

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента на Львівщину
Робоча поїздка Президента на Львівщину

16 жовтня 2018 року - 13:35

Перейти до всіх галерей

Ми маємо захистити людей – Президент поставив завдання Уряду розширити програму субсидій у зв’язку із підвищенням тарифів на газ

22 жовтня 2018 року - 14:07

Ми маємо захистити людей – Президент поставив завдання Уряду розширити програму субсидій у зв’язку із підвищенням тарифів на газ

Президент Петро Порошенко на зустрічі з нагоди 22-ї річниці створення Рахункової палати України закликав захистити людей.

«Як Президент я поставив Уряду дуже жорстку вимогу – ми маємо захистити людей, розширити програму субсидій, збільшити кошти на виконання цієї програми, аби від зростання тарифів не постраждали найменш захищені верстви населення і взагалі будь-хто, для кого це підвищення є критичним», - зазначив Глава держави, коментуючи рішення Уряду.

Президент нагадав ситуацію з підвищенням ціни на газ минулого разу, коли завдяки запровадженню субсидій вдалося компенсувати витрати для найменш захищених верств населення та «зняти острах» щодо цього рішення.

«Ми наголошуємо, що жодна людина, жодна бідна людина, жодна незахищена родина не відчула підвищення тарифів на своєму власному бюджеті», - підкреслив Петро Порошенко.

 

 

Версія для друку