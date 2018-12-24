Ми на порозі народження української Помісної Церкви – Президент про отримання Томосу про автокефалію ПЦУ

«Ці дні ми запам’ятаємо назавжди. Ми з вами стоїмо на порозі отримання Томосу. Ми стоїмо на порозі великої радості. Ми стоїмо не просто на порозі різдвяних свят, а – народження української автокефальної церкви», - звернувся Президент Петро Порошенко до віруючих, які зібралися на молебень у Свято-Успенському Храмі у селі Мирне на Одещині.

Президент нагадав, що 15 грудня на об’єднавчому соборі було ухвалено рішення про створення Православної Церкви України і було обрано її предстоятеля. Він зазначив, що за плечима сучасних українців, які стануть свідками цієї визначної історичної події, стоять сотні поколінь українців, які лише мріяли про це. Петро Порошенко підкреслив, що Україна чекала і молилася за це тисячу років.

Глава держави також нагадав, що в той день на Софійській площі велика кількість людей незважаючи на мороз прийшли підтримати об’єднавчий собор: «Вони були учасниками процесу, бо кожен з них 11 довгих годин поки був собор, молився, щоб Господь послав церкві єдність. І Господь почув цю дуже потужну подячну молитву».

«Я хочу подякувати Його святості Філарету. Бо та жертовність, яку Його святість демонстрував весь цей час… ми просто не маємо таких прикладів в історії України», - сказав Петро Порошенко. Глава держави також підкреслив, що Його святість поставив питання створення церкви набагато вище, ніж особисту долю. «Без цього церкву не було б створено», - зауважив він.

«Багато разів здавалося, що ситуація заходить у глухий кут. І тільки мудрість Його святості, і мудрість вселенська дозволили нам знаходити цю дорогу до нашої об’єднаної церкви», - також сказав Президент.

Глава держави також подякував Його блаженству митрополиту Макарію, Його преосвященству владиці Симеону, всім ієрархам, які прийняли дуже мудре рішення.

Президент особливо наголосив, що нова українська церква йде до всіх із любов’ю, і той, хто прийняв для себе рішення залишатись у церкві, яка зберігає спілкування і керівництво з боку Росії, це їх вибір. «Ніхто не забороняє вам ходити до церкви і починати службу Божу з молитви за Росію, якщо це ваш вибір», - зауважив він.

Водночас він наголосив, що 15 грудня не був завершений процес створення об’єднаної церкви, навпаки він тільки почався. «І зараз церква потребує ще більше молитви, ще більше наших зусиль, ще більше добра і ще більше любові», - сказав Президент.

«Нехай Господь почує нашу молитву, нехай Господь допоможе нам», - сказав Петро Порошенко та подякував всім, хто сьогодні прийшов на молитву у Свято-Успенському Храмі.

Президент зазначив, що сьогоднішня молитва відбулася напередодні великого християнського свята – Різдва Христового. «Цього року це свято буде дуже особливим і Святвечір 6 січня 2019 року назавжди увійде в історію нашої держави. Так само як увійшло 15 грудня, коли зібрався собор об’єднаної української автокефальної православної церкви», - наголосив Глава держави.

В свою чергу, святіший Філарет зазначив, що Україна протягом тисячі років йшла до незалежності церкви. Він подякував Вселенському Патріарху Варфоломію за важливе рішення та відзначив зусилля Президента. «Багато Президентів, його попередників, теж мріяли і робили все що могли, щоб українська церква була визнана. Але не досягли. А ось Петро Олексійович, завдяки його мудрості, досвідченості та волі, досяг. І ми дякуємо і йому, і Патріарху Варфоломію за те, що вони пішли на такий крок», - наголосив святіший Філарет.

Він нагадав, що 6 січня українська православна церква отримає Томос: «Це наше велике досягнення. Ми повинні дякувати за це Богові… Ми вірили, що це буде так. І наша віра виправдалася – ми маємо сьогодні єдину українську православну церкву. Та церква, яка не хоче бути українською, нехай буде в Україні, але не українською, а російською».

Святіший Філарет також закликав українців до єдності.