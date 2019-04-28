Ми не дамо зупинити Україну на європейському шляху – Президент Порошенко

«Україна є європейською нацією і Україна є європейською державою», - наголосив Президент України Петро Порошенко. «І ми сьогодні твердо стоїмо на захисті тих здобутків, які досягла Україна і український народ за останні п’ять років», - підкреслив він.

«Нічого, що нам вдалося здобути за останні п’ять років, було би неможливо без вашої підтримки і без вашої довіри», - наголосив Президент.

Глава держави підкреслив, що надзвичайно важливо не втрачати оптимізму. «Надзвичайно важливо, що ви вірите, що Україна – понад усе», - зазначив Президент та подякував львів’янам за віру в щасливе європейське майбутнє України.

«Те, що ви знаєте, що продовжимо наш рух вперед, ми збережемо нашу єдність, надихає мене на подальші рішучі дії. Ми будемо підтримувати Україну в просуванні реформ. Ми не дамо зупинити Україну на нашому європейському шляху», - сказав Петро Порошенко та наголосив на важливості підтримки львів’ян.

«Дякую за єдність. Наголошую, що в наших здобутках є величезна роль кожного з вас. Кожен, що міг робив для того, щоб ми мали церкву, армію. Покоління українців робили все, що від них залежить, щоб ми мали державу», - сказав Петро Порошенко.

Він додав: «Восени – це є той шанс, який ми точно маємо не змарнувати. Восени ми маємо об'єднатися».

«Я хочу наголосити, що 21 квітня – це не була наша перемога, але це не була поразка. Бо 4,5 мільйона – це є той фундамент, який ми здатні розширити для того, щоб захистити всі наші здобутки і забезпечити наш рух вперед», - підкреслив Петро Порошенко.

Глава держави подякував львів’янам за їх мудрість, відповідальність і любов до України.

