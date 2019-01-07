Ми не дозволимо Росії вирішувати як Україні використовувати Азовське море і Керченську протоку – Президент в інтерв’ю CNN Turk

Президент Петро Порошенко наголошує, що Україна не дозволить Росії вирішувати як нам використовувати Азовське море та Керченську протоку і для захисту своїх інтересів застосовуватиме всі правові механізми.

«Ми ніколи не визнаємо окупацію Азовського моря, що Росія намагається зараз зробити. Ми ніколи не визнаємо окупацію Керченської протоки. І ми наполягаємо на міжнародному праві, ми будемо використовувати Керченську протоку і Азовське море», - заявив Глава держави в інтерв’ю телеканалу CNN Turk.

«Тому, що Азовське море – це зона економічної активності мультимільйонної агломерації на сході моєї країни. Мені ненависна думка, що Росія буде вирішувати за суверенну і незалежну Україну як саме нам використовувати Азовське море. Ми не дозволимо цього», - наголосив Петро Порошенко.

Президент нагадав про агресію російських військових проти українських кораблів в нейтральних водах Чорного моря та захоплення в полон українських моряків. «Це було не лише в Керченській протоці. Регулярні російські війська під російським прапором напали на воєнне судно українського флоту, відкрили вогонь з 30-мм зброї, без будь-якої причини відкрили вогонь по моїх моряках, почавши штурмову операцію, провокуючи українців відкрити вогонь у відповідь», - сказав Глава держави.

Він зазначив, що Україна має докази того, що атака росіян була здійснена у нейтральних водах. «Ми маємо відео, радіоперехоплення, супутникові знімки – у нас є все. В нейтральних водах Чорного моря, недалеко від Туреччини, до речі», - констатував Президент.

«І Росія говорить про провокації? Це відкриті міжнародні води, це внутрішні українські води. Є міжнародне право і двосторонній договір, де Керченська протока це спільна протока, що належить і Україні, і Росії. І це був всього лиш плановий перехід з Одеси до Маріуполя для ротації цих двох малих воєнних суден. Вони не мають ніякого додаткового озброєння, додаткових членів екіпажу, нічого», - також підкреслив Глава держави.

Петро Порошенко зазначив, що Росія не може пояснити чому і хто прийняв рішення напасти на українські кораблі. «Однак, це є актом агресії. Це юридична відповідальність Російської Федерації за напад на мої кораблі. 24 українські моряки, які зараз знаходяться в Москві. Це не підпадає під юрисдикцію російського суду. Вони є військовополоненими за Женевською конвенцією. І Росія повинна негайно повернути моїх солдат», - заявив Президент.

Глава держави зауважив, що заклики і вимоги про звільнення українських моряків з полону до Путіна лунали на саміті країн «Великої двадцятки» в Буенос-Айресі, від Європейського Союзу, НАТО, від країн «Великої сімки», США, Канади, Японії та багатьох інших. «Від усього світу. Чому це сталося? Тому, що Путін не зміг пояснити, що саме він робить, чому він відкрив вогонь, чому він напав на воєнний корабель. Ситуація стає все гіршою», - з сумом констатував Петро Порошенко, нагадавши, що аби утримувати Росію за столом переговорів до неї застосовуються санкції.

Президент також звернув увагу на питання безпеки у Чорному морі. Він підкреслив, що це надзвичайно важливе питання і для всіх держав чорноморського регіону – України, Туреччини, Болгарії, Румунії, Грузії. «І лише Росія намагається дестабілізувати ситуацію», - констатував Петро Порошенко.

У цьому контексті Глава держави висловив впевненість, що Росія має пояснити чому новий комплекс протиповітряної оборони С-400, новий протикорабельний комплекс зараз розташовані в Керчі і Феодосії. «Це абсолютно неприпустимо. Ми не дозволимо мілітаризувати Чорне море. І в даній ситуації ми маємо бути готові відповісти», - сказав Президент.