Ми не можемо ігнорувати безпекові виклики – Глава держави про роль України як східного флангу НАТО та Європи

Президент Петро Порошенко наголошує, що в умовах, які склалися, Україна не може і не повинна ігнорувати виклики, які виникають у сфері безпеки. Саме тому було ухвалено рішення про закріплення курсу до ЄС та НАТО в Конституції.

«Ми не можемо ігнорувати безпекові виклики. Єдина ефективна система на сьогодні – це НАТО. Саме тому я провів ініціативу з Парламентом щодо змін до Конституції в частині майбутнього членства України в НАТО та ЄС», - сказав Глава держави під час участі у панельній дискусії «Безпека у Східній Європі».

«Переконлива більшість депутатів проголосували за цю президентську ініціативу. Тому, якщо говорити про найбільш єврооптимістичну націю, Україна буде серед перших», - додав він.

Також Петро Порошенко підкреслив, що велику увагу слід приділити безпеці Європи. «Ми живемо в інших умовах зараз... Треба розуміти, що великі європейські нації можуть себе захистити завдяки НАТО, що є більш ефективним, чи завдяки іншому інструменту. Україна з радістю буде частиною будь-якої безпекової ініціативи», - сказав Президент.

Глава держави також наголосив, що Україна також має дуже потужну підтримку нашої боротьби за свободу та демократію американського народу. «Ми маємо двопартійну підтримку Конгресу США. Ми маємо потужну підтримку Адміністрації США», - додав він. Президент підкресли, що великі європейські лідери, в тому числі Канцлер Ангела Меркель, також відіграли надважливу роль в безпеці нашої країни. «Успіх можливий лише коли США, Європа та весь світ будуть разом», - зазначив він.

Петро Порошенко вкотре наголосив, що в Україні не заморожений конфлікт: «В нас гаряча війна. За останні 24 години я втратив одного українського солдата, оскільки протитанкова ракета влучила у військовий вантажний автомобіль, три солдати були важко поранені. За останні 24 години»..

За його словами, за всю військову операцію Україна втратила 2945 військових, після Мінських угод – 948 солдат. «І це моє щоденне життя. Це гаряча війна», - зазначив Президент.

Глава держави також підкреслив, що після того, як наша країна отримала протитанкові ракети «Джавелін» від США, суттєво зменшилась кількість танкових обстрілів. «Чому? Тому, що російські танкісти просто відмовляються їхати на лінію зіткнення. Ми наполовину зменшили кількість бойових втрат. Це яскрава демонстрація ефективності цього типу співпраці», - зауважив він.

Петро Порошенко також додав, що кожен міжнародний партнер України виконує свою важливу роль та місію. «В кожного є своя роль. ОБСЄ СММ є джерелом міжнародної інформації для всього світу. Завдяки ним цей процес вже не називається конфліктом на сході України, його почали називати тим, чим він є насправді – російською агресією проти суверенної та незалежної держави», - сказав Президент.

Він також зауважив, що після 2014 року ситуація у світі повністю змінилась, оскільки один з постійних членів Радбезу ООН, на якій базувалась система безпеки світу після Другої світової війни, заблокував роботу цього інструменту. «Оскільки агресор є постійним членом ООН і Рада Безпеки просто не працює. І Україна платить за це величезну ціну», - також зазначив Президент.

Глава держави додав: «Іноді мені кажуть, не треба дратувати Росію. Тому Україні не слід бути членом НАТО. Хочу нагадати кожному, в 2014 році Україна не мала програми щодо майбутнього членства в НАТО і мала нейтральний статус. Це не захистило нас від російської агресії. Тому нам слід припинити цей стан невизначеності. Не тільки Україна має платити цю величезну ціну, а й Європа. Ви маєте вивчити уроки Грузії, України, бо ми вважаємо себе східним флангом НАТО, східним флангом Європи. Моя країна є членом європейської родини, майбутнім членом ЄС. Тому, я закликаю вас припинити стан невизначеності. Ціна може бути дуже високою».