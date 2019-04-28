Ми не перемогли, але наші головні битви попереду – Президент на Львівщині

Під час зустрічі із представниками культурного, громадського та бізнес середовища Львівщини Президент України Петро Порошенко наголосив на важливості збереження проєвропейського курсу України та висловив впевненість, що «головні битви ще попереду».

«Хтось скаже, що ми програли 21 квітня. Ми не перемогли. Це правда. Моя позиція – ми не програли. І немає жодних підстав впадати у відчай. Нас більше 4,5 млн і буде більше. У Львівській області нас більше 800 тисяч. Подивіться, скільки нас. Наші головні битви попереду. І головне, що ми зараз маємо – це зберегти єдність не впасти у відчай. Головне, що ми зараз маємо – це захистити ті здобутки, яких ми з вами досягли за ці п’ять років», - сказав Петро Порошенко.

Президент подякував львів’янам за довіру і віру в перемогу, за підтримку України на шляху реформ. При цьому він зазначив, що зміни торкнулися майже усіх сфер життя – від створення нової української армії та заснування власної автокефальної Української Православної Церкви.

Глава держави наголосив, що цінує підтримку львів’ян, і вважає її головним здобутком свого життя. «А знаєте чому це так цінно? Бо ви це зробили в абсолютно ворожому інформаційному середовищі», - зауважив він, додавши, що 80% негативної інформації в ЗМІ стосувалось особисто нього.

«Наша єдність пройшла величезні випробування і вже ніхто нас не розколе. Ви пройшли випробування інформаційними технологіями Кремля, пройшли випробування гібридною війною», - сказав Петро Порошенко і подякував Львівській області за 800 тисяч голосів, які на виборах віддали на його підтримку.

Глава держави згадав Великодню службу у Михайлівському соборі, яку відправив Митрополит Київський і всієї України Блаженнійший Епіфаній і святкову літургію у Патріаршому Соборі Воскресіння Христового, яку відправив Предстоятель Української греко-католицької церкви Блаженнійший Святослав. «Вони говорили однаково. Ми не програли. Наші головні перемоги ще попереду. Їх слова базуються на великій любові до України і вірі в наше майбутнє», - сказав Петро Порошенко.

