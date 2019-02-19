Ми не питатимемо в Путіна куди нам рухатися далі – Президент підписав зміни до Конституції щодо стратегічного курсу України на набуття членства в ЄС та НАТО

Президент Петро Порошенко взяв участь в спеціальному засіданні Верховної Ради України у зв’язку з п’ятою річницею з початку збройної агресії Російської Федерації проти України. У засіданні також взяв участь Президент Європейської Ради Дональд Туск, який перебуває з робочим візитом в Україні.

Глава держави оголосив про рішення підписати закон про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору. Під час підписання Президентом закону, до Глави держави приєдналися Голова Верховної Ради України Андрій Парубій та Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Прошу Голову Верховної Ради Андрія Парубія та Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана у присутності Президента Європейської Ради – одного з очільників Європейського Союзу, друга України Дональда Туска засвідчити єдність усіх гілок влади у питанні європейської та євроатлантичної інтеграції», - запросив Глава держави очільників виконавчої та законодавчої гілок влади приєднатися до церемонії підписання документу.

«Свою стратегічну місію вбачаю в тому, щоби гарантувати незворотність європейської та євроатлантичної інтеграції. Не пізніше 2023 року – подати заявку на членство в Євросоюзі і отримати План дій щодо членства в НАТО. Це є наше спільне завдання», - заявив Глава держави.

«В реалізації цієї місії присягаюся неухильно дотримуватися Конституції України, у тому числі і тих її нових норм, які я пропоную підписати прямо тут», - повідомив Петро Порошенко.

«Сьогодні ми не збираємося озиратися на Росію. Ми не будемо питати дозволу в Путіна куди нам рухатися далі. Ми йдемо своїм шляхом. Ми самі приймаємо рішення, як забезпечити власну безпеку, суверенітет і територіальну цілісність», - заявив Глава держави.

За його словами, десять років тому через відсутність єдиної лінії Президента, Парламенту, Уряду Україна втратила можливість отримати ПДЧ. «Сьогодні, я на цьому окремо наголошую, позиція Глави держави, позиція Кабінету Міністрів, позиція керівництва Парламенту і Парламенту України – одностайна. Я за це дуже дякую всім вам», - підкреслив Петро Порошенко.

Він зауважив, що про це свідчать і 334 голоси – переконлива більшість, які подані за конституційні зміни. Глава держави висловив слова щирої подяки народним депутатам.