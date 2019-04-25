Ми не виграли бій, але не програли битву - Петро Порошенко про своє рішення залишитись в політиці

«Ми сьогодні не виграли бій. Але це точно не означає, що ми програли війну. Попереду у нас не мало битв. Я вам хочу наголосити - Україна точно переможе», - сказав Президент України Петро Порошенко під час заяви за підсумками головування у другому турі виборів Президента України.

«Вже наступного місяця я залишу пост Глави держави. Так вирішила більшість українців, і я сприймаю це рішення. Я піду з офісу. Але хочу твердо наголосити - я не йду з політики. Я залишаюся в політиці і буду боротися за Україну», - заявив Петро Порошенко.

«Я хочу сказати, що вдячний кожному українцеві. Друзі, я вам вдячний незалежно від того, за кого ви проголосували 31 березня. Я вдячний за сьогоднішню активну громадянську позицію», - наголосив він.

Глава держави подякував своїй команді: «Найсильнішій в Україні, найпатріотичнішій, найпрофесінішій, найвмотивонанішій. Друзі, ви найкращі. Я хочу сказати, що ми з вами ці роки працювали над складними реформами. Вирішенням і розв’язанням надскладних завдань».

Окремо Президент подякував і тим, хто приєднався до його команди під час першого туру. «Я залишаюсь у політиці і точно буду продовжувати робити, щоб вам не соромно було за голос, який ви віддали за Петра Порошенка і його команду». «Окремо я хочу подякувати тим, хто знайшов у собі сили вибачити мені мої прорахунки і помилки, і кинувся в атаку пліч-о-пліч з нашою командою, в складі нашої команди перед другим туром. Велике вам спасибі. Нам точно треба тримати цю єдність і цю міць», - сказав Президент.

За його словами, саме така потужна підтримка, підтримка мільйонів виборців не дозволяють йому образитися, замкнутися в собі, умити руки, стати осторонь. «Ми точно маємо захищати Україну і точно маємо вести її вперед», - сказав Президент.

Петро Порошенко подякував своїй родині, яка більше за нього втомилася за роки президентства. «Повірте мені, бо це було нелегко», - додав він. «Сьогодні ми мали дуже ретельну розмову і я хочу подякувати, що вони без радості можливо, але з великим розумінням поставилися до мого рішення залишитися в політиці. Я маю їх підтримку і для мене це надзвичайно важливо», - сказав Петро Порошенко.

«Друзі, я просто пишаюся своєю дружиною і не тільки тому, що вона фантастична дружина, Перша леді. Але в мене назавжди буде її образ з українським прапором на стадіоні, яка йде до свого чоловіка. Марино, дякую тобі, дітям, я дякую батькові за те, що ви завжди поруч. Знаю, що і в найближчі дні – а вони, я маю це визнати, будуть для мене психологічно непрості, я точно можу розраховувати на свою родину, на свою дружину, на свою команду. І ми точно все подолаємо», - також сказав він.

Президент також звернувся до всіх українців: «Сьогодні скажу вам одну річ, якої публічно не казав ніколи. Бо воно дуже пафосно, чесно кажучи. Я люблю Україну. Я точно дуже її люблю. Я люблю свій рідний український народ. І цим почуттям я керувався всі роки мого нелегкого, повірте, президентства». «За ці роки вам розповіли про мене багато жахливої неправди. Якби я міг в неї повірити, я би і сам за себе не проголосував. Але мине час, історія все розставить по свої місцях», - додав Петро Порошенко.

«Але, друзі, я оптиміст. І наголошую, що все буде добре. Україна буде успішною країною. Великою країною. Європейською країною. Це є завдання влади і це є завдання опозиції. Ми з себе точно не будемо знімати відповідальність. А завершити я хочу словами, що я буду молитися в поточній ситуації: «Боже, бережи Україну», - сказав Петро Порошенко.