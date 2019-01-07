Ми ніколи про вас не забуваємо і щодня працюємо для вашого звільнення – Президент до українців, що живуть на окупованих територіях

Президент Петро Порошенко наголошує, що Україна завжди пам’ятала і пам’ятає про українців, які вимушені жити на тимчасово окупованих територіях нашої держави і продовжує роботу задля їх звільнення.

«Україна зміцніла, Україна продемонструвала впевненість у своїх силах. І в День Соборності ми щиро звертаємося до наших земляків, які живуть в кордонах України, але на тимчасово окупованих територіях Криму, частини Луганської та Донецької областей. Ми ніколи про вас не забуваємо. Ми кожного дня працюємо для того, щоб наблизити день вашого звільнення від ворожого ярма», - сказав Глава держави під час виступу на урочистостях з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення Акту злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки.

Для досягнення цієї мети всім нам потрібно берегти і зміцнювати нашу українську єдність і соборність, наголосив Петро Порошенко. «А тому всім має бути чітко зрозуміло – Україна є унітарна держава, з однією державною мовою – так записано в українській Конституції. Жодних федерацій і ніяких спеціальних статусів. Єдина незалежна соборна Україна», - заявив Президент.

Глава держави нагадав, що в Кремлі не збиралися миритися з фактом здобуття Україною незалежності. «І буквально з моменту проголошення нашої незалежності почалися спроби відновлення Російської імперії. З висоти теперішнього досвіду ми можемо точно назвати ці спроби початком гібридної війни проти України. Знаряддям для ворога стали українські політики, які малювали карту з поділу України, ділили її на російськомовну і українськомовну. І вони байдуже дивилися на те, як розкрадали армію, допомагали зав’язати на шиї економіки «газовий зашморг» кабальних контрактів», - зазначив він.

За його словами, час істини настав у 2014 році, коли Україна твердо ступила на шлях зміцнення своєї свободи, незалежності, на шлях до Євросоюзу та на шлях до НАТО. «І щоб змусити нас зректися цього вибору, Москва анексувала Крим і спробувала роздробити нас на частини, аби легко проковтнути. Перед нами знову постала загроза втрати соборності і незалежності», - сказав Президент.

«Але ціною великих жертв, ціною великих зусиль українського народу ця загроза відведена. І у жорсткому протистоянні з терористами, з російськими найманцями і з частинами регулярної російської армії ми з вами зупинили ворога. А гаслом нашим було: «Єдина країна», - констатував Петро Порошенко.