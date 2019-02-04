Ми повернемо ув'язнених українців. Для Путіна вони вже як «валіза без ручки» – Президент

Президент Петро Порошенко наголосив, що ведеться складна робота для звільнення українців, яких тримають в ув’язненні на окупованих територіях Донбасу і в Криму, та українських політв'язнів у Росії за участі Уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Вадима Свириденко та Уповноваженого Президента з питань мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях Ірини Геращенко.

«Ми точно переможемо і вони точно будуть дома, бо для Путіна стає все менше і менше сенсу. Для нього це вже стало як валіза без ручки. Він не знає, що з цим робити і як зберегти обличчя. Ми допоможемо повернути хлопців додому», - сказав Глава держави під час програми «Свобода слова».

На запитання щодо плану спеціального представника ОБСЄ Мартіна Сайдіка про вирішення конфлікту на Донбасі Президент наголосив: «Ми готові розглядати будь-які плани, якщо вони не шкодять суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави».

Глава держави зауважив, що план був викладений в Мінських домовленостях – саме на них ґрунтуються санкції проти Росії і зараз готується пакет санкцій у зв'язку з агресією в Керченській протоці. «План, який велика кількість людей критикують, не читаючи. В Мінських домовленостях чітко записано – виведення всіх іноземних військ з території України, і там стоїть підпис Путіна. Виведення всього важкого озброєння і воєнної техніки з території України – назад заберіть в Росію. І там стоїть підпис Путіна. Забезпечення відновлення українського суверенітету і влади на території окупованого Донбасу. Там стоїть підпис Путіна», - підкреслив Петро Порошенко.

Глава держави наголосив, що лише після цього можливе політичне врегулювання. Президент нагадав, що для створення безпекового компоненту у 2015 році він запропонував використання миротворчого контингенту з мандатом Ради Безпеки ООН. «Чому Україна має на це право? Україна є багаторічним учасником миротворчих операцій по всьому світу. І в 2015 році Президента Порошенка ніхто не підтримав. Сказали, що це дорого і нереально. У 2018-2019 роках ми вже маємо підтримку США, Великобританії, Франції. Проведені переговори, принаймні щодо не застосування вето з боку Китаю. Хто проти? Один – країна-агресора РФ», - сказав Президент.

«Наголошую, може бути безліч планів, але миротворці ООН не будуть ескорт-сервісом спостерігачів ОБСЄ... Миротворці мають творити мир і мати мандат відповідальності на всій окупованій території. Наявність миротворців означає роззброєння незаконних збройних формувань, виведення іноземних військ, виведення техніки і забезпечення безпекового компоненту», - сказав Глава держави.