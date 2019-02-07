Ми повинні мати колективну відповідь, що робити з безпекою у новій реальності - Президент у Мюнхені

«Дуже радий, що Україна стоїть дуже високо на порядку денному. Сьогодні багато спікерів наголошували на необхідності єдності та солідарності з Україною в питанні подолання російської агресії; питанні «Північного потоку-2»; енергетичної безпеки, цифрової безпеки; втручання РФ у вибори в Україні, Європейському парламенті; акту агресії РФ проти моєї країни у Керченській протоці та Азовському морі; заручників, яких Росія утримує в Москві», - сказав Президент Петро Порошенко під час участі у панельній дискусії «Безпека у Східній Європі» в рамках Мюнхенської безпекової конференції.

«Це абсолютно нова реальність. Ми маємо навчитися жити в цій реальності та розуміти, якщо не буде єдності та солідарності, агресор може піти набагато далі»,- підкреслив Петро Порошенко.

«Мене дуже бентежить, коли я чую, як деякі кажуть, що Україна та Росія повинні припинити стріляти. Якщо Росія припинить стріляти, буде мир. Якщо Україна припинить стріляти, не буде України»,- наголосив Глава держави.

Петро Порошенко підкреслив: «Якщо ми перестанемо захищати наш суверенітет, нашу територіальну цілісність, безпеку та демократію в центрі Європи в ХХІ ст., ми станемо на коліна перед агресором».

Глава держави подякував європейським партнерам за п’ять років життєво важливої підтримки, за п’ять років політики санкцій, за п’ять років допомоги в реформах в Україні. «Я пишаюсь, що зараз Україна є історією успіху. Можливо, єдина в нинішній ситуації, оскільки ми проводимо реформи під час війни. Це найглибші реформи, які моя країна колись проводила», - зазначив він.

«Тому ми повинні мати колективну відповідь на те, що треба робити з безпекою. Хочу нагадати, що атака на українські кораблі в Керченській протоці має дуже цікаве пояснення з боку Росії: вони захищають Керченський міст. Уявіть російську атаку в Балтійському морі з метою захисту «Північного потоку-2» через декілька років. Треба мати значно кращу координацію наших дій», - сказав Глава держава.

«Ми можемо перемогти лише якщо ми будемо об’єднані. І я оптимістично налаштований щодо нашої перемоги», - наголосив Президент.