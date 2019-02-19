Ми повинні забезпечити всебічний моніторинг у реальному часі ситуації вздовж російського кордону з Україною – Президент на Генасамблеї ООН

Президент Петро Порошенко на дебатах Генеральної Асамблеї ООН з питання: «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України» наголосив, що РФ вздовж кордону з Україною концентрує великий військовий контингент, тому необхідно забезпечити всебічний моніторинг у реальному часі ситуації на кордоні.

Глава держави подякував усім країнам, які активно сприяють роботі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Президент наголосив, що загальна чисельність незаконних збройних формувань зараз складає близько 35 тисяч бойовиків, а також 2100 військовослужбовців з російських регулярних збройних сил.

«Загальна чисельність російських збройних сил вздовж російсько-українського кордону становить понад 87 тис. військових. Військові експерти однозначно визначать, що озброєне угрупування на російському кордоні з Україною є наступальною ударною групою. Це не має нічого спільного з обороною. Вони призначені для військового удару. До цього готується Кремль», - підкреслив Петро Порошенко

«Тому подальша ескалація до рівня повномасштабної війни не є такою вже нереальною перспективою. Ось чому ми повинні забезпечити всебічний моніторинг у реальному часі ситуації вздовж російського кордону з Україною. Знаючи агресора, як його знаю я, хотів би запевнити вас, що найбільше він боїться прозорості, публічної уваги і обізнаності світу з його планами», - наголосив Президент.

Петро Порошенко зауважив, що ціна, яку Україна платить за російську «авантюру на Донбасі», має широкий і багатовимірний характер. За словами Президента, окрім прямих воєнних наслідків, Україна стикнулася з найбільш масштабними гуманітарними викликами з часів незалежності.

«Об'єкти критичної інфраструктури, електропостачання, газо- і водопроводи, пошкоджені обстрілами, вимагають термінового ремонту. Мирне населення продовжує стикатися з серйозними ризиками для своєї безпеки через насичення окупованої частини Донбасу мінами та іншими вибухонебезпечними предметами. Ці райони, за висновком ООН, вже стали найбільш замінованим регіоном у світі», - зауважив Петро Порошенко.

За його словами, щоб подолати гуманітарні наслідки російської військової агресії, за останні п'ять років агенції ООН зібрали понад 460 млн. доларів. Президент подякував за допомогу, надану нашими міжнародними партнерами мільйонам людей, які цього потребують.

«Економічні та екологічні збитки, завдані російською окупацією, також величезні. 27% промислового потенціалу Донбасу незаконно переміщено до Росії, включаючи обладнання 33 місцевих промислових гігантів. Решта підприємств не можуть повноцінно функціонувати через брак професійних кадрів, фінансових ресурсів та втрати коопераційних зв’язків з іншими частинами України», - зазначив Глава держави.

Президент також наголосив, що екологічна ситуація на окупованому Донбасі також погіршується, зокрема через затоплення вугільних шахт, що створює ризик забруднення води. «Біля лінії контакту існує низка потенційно небезпечних об'єктів, які через регулярні обстріли збройними формуваннями Російської Федерації можуть стати епіцентром екологічної та технологічної катастрофи. І це далеко не повний перелік проблем, які принесла на нашу землю російська агресія», - наголосив Петро Порошенко.