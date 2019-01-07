Ми продовжуватимемо глибокі зміни та модернізацію економіки – Президент про плани на 2019 рік



«До 2019 року готувалися не лише у Кремлі. Готувалися до цього особливого року і ми в Україні. Незважаючи на війну, ми запустили і успішно втілюємо найбільш масштабні та найбільш глибокі зміни і реформи у своїй історії. Ми досягли вагомого прогресу в модернізації економіки та інфраструктури», - сказав Президент Петро Порошенко на Традиційній зустрічі з главами дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій, акредитованих в Україні.

Президент зазначив, що також стартували широкомасштабні реформи у бюджетній сфері, сфері приватизації, освіти, охорони здоров’я, пенсійної системи, децентралізації.

«Ми дали перший рішучий бій епідемічній корупції в Україні – створили надійний фронт незалежних антикорупційних органів, включно з Вищим антикорупційним судом. Ми очистили «стійло» корупційних схем і в енергетиці, і в державних закупівлях», - додав Петро Порошенко.

Глава держави підкреслив, що було приборкано інфляцію, зменшено бюджетний дефіцит та забезпечено стійку макрофінансову стабільність.

«Ми впевнено виходимо на траєкторію економічного зростання. Дали старт цифровій економіці. І вже сміливо та впевнено розраховуємо на прихід потужних іноземних інвесторів в Україну», - сказав Президент.

Глава держави також подякував за допомогу партнерам України, у першу чергу країнам Великої сімки.

«Висловлюю вам щиру вдячність за підтримку, передусім на рівні головування. Допомагаючи Україні, ви взяли на себе велику відповідальність – допомогти Україні вирватись з капкану колишнього радянського, а нині «русского мира» і перетворити нашу державу на простір свободи і процвітання», - зазначив Петро Порошенко.

