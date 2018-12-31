Ми пройшли всі випробування і створили незалежну Православну Церкву України - Президент вручив державні нагороди

Президент Петро Порошенко у Стамбулі під час офіційного прийняття з нагоди підписання Томосу про автокефалію Православної Церкви України Вселенським Патріархом Варфоломієм вручив державні нагороди.

Глава держави наголосив, що кілька годин тому відбулась важлива подія, на яку українці чекали століттями. «Подія, яка відновила історичну справедливість і яка належить до високопомітних подій нашої української історії і історії світового православ'я. Наші єдність, сила і віра, а також мудрість його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія провели нас крізь всі випробування і негаразди, крізь всі пастки і підступні наміри недругів», - наголосив Петро Порошенко.

«Все це дало нам змогу створити об'єднану незалежну Православну Церкву України. Церкву, яка завтра отримає Томос з рук Його Всесвятості, який сьогодні вже підписаний», - додав він.

Президент подякував Господу та Вселенському Патріарху Варфоломію. «Диво на наших очах відбувається завдяки вашій непохитній та правдивій позиції, вашій мудрості і мудрості Константинопольської Церкви-Матері, її турботи про колись нею і охрещений український народ», - підкреслив Глава держави.

Окремо Глава держави подякував Президенту Туреччини, з яким вранці провів теплу і змістовну розмову з усіх питань, що стосуються дружніх українсько-турецьких відносин. Глава держави подякував за гостинність турецьким партнерам.

Петро Порошенко також подякував архієреям, які моляться за українську церкву та Митрополиту Епіфанію за надзвичайне важливе рішення об'єднати і вести вперед українську церкву та вірян. «В українських храмах і Церкві мають молитися за Україну, за український народ і нашу Матір-Церкву. Народження автокефальної православної церкви стало спільним святом для всіх українців, для кого є цінністю свобода України і її державна самостійність», - наголосив він. Президент вкотре підкреслив, що незалежна церква є ще однією гарантією державної незалежності, відновлення територіальної цілісності і сувереніту. Петро Порошенко подякував, що появу такої церкви з великим ентузіазмом привітали і лідери кримськотатарського народу.

«Дивлячись вперед бачу українську церкву, яка з кожним днем з Божою поміччю стає сильнішою і веде український народ до спасіння та щастя», - наголосив Глава держави та ще раз подякував Вселенському Патріарху, членам Священного Синоду і всім, хто вірив та молився за автокефалію української православної церкви.

«З нетерпінням і благогововінням чекаю на завтрашню подію історичну - вручення Томосу і літургію, де вперше будуть співслужити Вселенський Патріарх і Митрополит Київський і Всієї України. І ця служба стане наочним втіленням мрій всіх українців і сподівань нашої держави», - сказав Глава держави.

Президент вручив нагороди за визначну діяльність, спрямовану на зміцнення авторитету православ'я у світі, утвердження ідеалів духовності і милосердя, вагомий особистий внесок у розбудову автокефальної помісної Православної Церкви України.

Орден князя Ярослава Мудрого ІV ступеня вручено митрополиту Бурському, іпертиму та екзарху Віфінії Елпідофоросу та митрополиту Галльському Еммануїлу.

Нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня архієпископа Памфільського і Західної єпархії Української православної церви в США, екзарха Вселенського Патріарха в Україні Даниїла та єпископа Едмонтонського і Західної єпархії Української православної церкви Канади, екзарха Вселенського Патріарха в Україні Іларіона.

Президент також вручив орден "За заслуги" ІІІ ступеня митрополиту Адріанополіса, директору представництва Вселенського Патріархату в Афінах Амфілохію, патріаршому диякону, заступнику Головного секретаря Святого і Священного Синоду Константинопольської православної церкви Вселенського Патріархату Грегоріосу та митрополиту Пергамському Іоанну.