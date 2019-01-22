Ми рішучі в продовженні реформ, які приносять результат для України – Президент на Національній інвестиційній раді у Давосі

Президент Петро Порошенко під час засідання Національної інвестиційної ради у Давосі наголосив, що в Україні проводяться реформи, завдяки яким збільшуються інвестиції і довіра до країни.

Він нагадав, що була підписана Угода про вільну торгівлю з Канадою, а кілька днів тому – Угода про вільну торгівлю з Ізраїлем. «Ми віримо у відкритий світ. Ми віримо у необхідність зняття бар’єрів в міжнародній торгівлі. Ми віримо у важливість покращення інвестиційного клімату в Україні», - зауважив він. Глава держави повідомив, що Україна піднялась ще на 5 сходинок в рейтингу Doing business.

Окремо Президент наголосив, що Україна виконує меморандуми з МВФ. «Ми – єдина влада, що виконала 6 меморандумів із співпраці з міжнародними фінансовими організаціями. Такого ніколи не відбувалось в Україні. Чому? Тому що ми тримаємо слово. Ми дуже рішучі в реформах і реформи приносять важливі результати», - підкреслив Глава держави.

Петро Порошенко також зауважив, що вдалося забезпечити економічне зростання на рівні 3,4%, інфляція нижче 10% в порівнянні з 45% у 2015 році, бюджетний дефіцит менше 2%. «Під час війни ми маємо цифри здорової економіки. Завдяки вам. Завдяки вашій довірі», - сказав Президент.

Глава держави повідомив, що за останній рік в Україні було відкрито 83 нових заводи за підтримки інвесторів, а за 4 роки побудовано 238 підприємств.

«В 2014 році було важко. Не тільки для мене як для Президента країни в стані війни. А й важко для вас, оскільки для Президента Чакрабарті (Президент Європейського банку реконструкції та розвитку Сума Чакрабарті – ред.) було важко повірити в Україну і залишати інвестиційну позицію відкритою. Було важко для Лакшмі Міттала (Голова Ради директорів компанії «АрселорМіттал» - ред.) зробити важливе рішення щодо інвестицій в мільярд доларів для покращення технологій, для покращення екології», - зазначив Петро Порошенко.

Глава держави зауважив, що під час зустрічей жодного разу не почув скарг з боку бізнесу про податок на додану вартість чи про діяльність правоохоронних органів. «Це чіткий меседж про покращення ситуації в Україні. Хочу запевнити, що ми не зупинимо реформи, не припинимо боротьбу з корупцією. В лютому ми завершуємо процедуру створення Антикорупційного суду разом з НАБУ та САП, які є абсолютно незалежними. 2600 корупціонерів вже отримали вирок суду та ув’язнені. Це те, що треба донести людям», - підкреслив Президент.

Окремо Глава держави відзначив, що вчора в Лондоні Національний банк України отримав нагороду щодо прозорості в банківському секторі. «Це результат нашої боротьби з корупцією в банківській сфері», - сказав він.