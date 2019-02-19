Ми розраховуємо на посилення тиску світового співтовариства на Росію задля миру в Україні – Президент

Україна розраховує на те, що світова спільнота посилить тиск на країну-агресора Росію, аби вона нарешті почала виконувати взяті на себе зобов’язання та припинила військові дії на сході нашої держави, заявив Президент Петро Порошенко.

«Я розраховую на посилення тиску на РФ, в тому числі і через санкційні механізми. Тому, що санкції – це не є відповідальність Росії. Санкції – це механізм для того, щоб мотивувати Росію сісти за стіл переговорів, виконувати взяті на себе зобов’язання, припинити війну», - сказав Глава держави під час спільної прес-конференції з Президентом Польщі Анджеєм Дудою та Президентом Литви Далею Грібаускайте у Любліні.

«Ще раз хочу наголосити – Росія є країною-агресором. Росія вдерлася на нашу територію. Росія вбиває українців на українській землі», - підкреслив Петро Порошенко.

«І тому заклик до Росії припинити бойові дії – означає настання миру. Заклик до України припинити боронити свою територію – означає втрату суверенітету України. Ми ніколи цього не допустимо і я дуже дякую за тверду і послідовну підтримку наших друзів, наших партнерів, в тому числі і партнерів по литовсько-польсько-українській бригаді», - додав Президент.

Президент Литви Даля Грібаускайте також наголосила на важливості продовження політики санкцій проти країни-агресора Російської Федерації.

«Пан Президент говорив, що сподівається на нові санкції у зв’язку з подіями поблизу Керчі... Я думаю, що метою санкцій є заява, що ЄС не сприймає цього (агресії проти України – ред.) і буде тиснути на Росію далі. А якщо Росія не буде підтримувати ніяких розмов щодо України і проводити агресивну політику біля Керчі, то тоді посилиться тиск», - заявила вона.