Ми своїх не залишаємо – Президент підписав лист-звернення до Генерального секретаря ООН щодо сприяння у звільненні українських моряків

Президент Петро Порошенко зустрівся з представниками громадськості та діячами культури – ініціаторами звернення до Генерального Секретаря ООН Антоніу Гутерріша щодо сприяння у звільненні українських моряків. Президент поставив свій підпис під листом-зверненням та пообіцяв зробити усе можливе, щоб звільнити наших моряків.

Президент відзначив важливість ініціативи громадськості: «Ініціативи, яка чітко відображає, що, по-перше, українці своїх не залишають. По-друге, ми докладаємо максимум зусиль, щоб повернути наших хлопців додому». Глава держави відзначив, що захоплені Росією українські моряки мужньо тримаються і заявляють про відсутність права російських судів здійснювати судочинство над ними.

Глава держави наголосив, що на міжнародному рівні піднімає це питання і закликає лідерів світу допомогти у забезпеченні виконання вимог – негайно повернути українців і українські катери додому, а також забезпечити свободу судноплавства в Керченській протоці і Азовському морі. «Ми не дамо перетворити наше – підкреслюю наше – Азовське море на російське озеро. І дуже важливо зараз констатувати, що світ демонструє цю солідарність», - наголосив Президент.

Він розповів, що вчора зустрівся з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском і подякував ЄС за «азовський пакет» санкцій – 28 країн-членів ЄС одноголосно застосували санкції проти РФ у зв’язку з актом агресії по відношенню до України в Азовському морі і Керченській протоці. «Це є та форма солідарності, яка надзвичайно важлива», - зауважив Глава держави. Також це питання Президент обговорював на зустрічах під час Мюнхенської безпекової конференції, зокрема з Віце-президентом США Майком Пенсом, який наголосив, що керівництво США через акт агресії в Керченській протоці скасувало всі зустрічі з росіянами.

Петро Порошенко зазначив, що сьогодні відбуде в Нью-Йорк, де за наполяганням України і за підтримки союзників відбудуться дебати в Генеральній Асамблеї ООН щодо стану справ на окупованих територіях. «Наголошую, в документах ООН у нас зараз використовується термін «окуповані Російською Федерацією українські території». Це надзвичайно важливо, в тому числі для захисту позиції України з точки зору міжнародного права», - зауважив він. Президент також повідомив, що планує зустрітися з керівництвом ООН, в тому числі з Генеральним Секретарем організації.

«Коли я дізнався про ініціативу великої кількості громадських організацій і небайдужих на чолі з дуже відомими людьми країни, звичайно, що я хотів зустрітися і подякувати вам за цю ініціативу. Бо це озброює українського Президента, дипломатів, які зараз відіграють аж ніяк не менш важливу роль, ніж українські воїни на фронті, щоб захистити позицію України. На сьогоднішні день, коли за такий короткий термін зібрані десятки тисяч підписів, думаю, що це демонстрація позиції наскільки важливо і високо в пріоритеті дій української влади і українського громадянського суспільства, активістів, небайдужих людей стоїть повернення хлопців додому», - зауважив він. Глава держави наголосив, що мова йде не лише про 24 українських моряків, а про Олега Сенцова, Романа Сущенка, Володимира Балуха, Олександра Кольченка та інших політв’язнів, а також кримських татар.

«Ми будемо робити кожен на своєму місці максимум, щоб повернути хлопців додому», - зауважив він, нагадавши, що були продовженні санкції проти РФ за анексію Криму і за агресію на Донбасі.

Уповноважений Президента України з питань реабілітації учасників антитерористичної операції, які одержали поранення, контузію, каліцтво або інші захворювання під час участі в антитерористичній операції Вадим Свириденко наголосив, що в Україні п’ятий рік триває війна. «Наша громадськість ніколи не стояла і не буде стояти осторонь. Я разом з Ігорем Гордійчуком, Адою Миколаївною Роговцевою, Ігорем Козловським, Володимиром Жемчуговим ініціювали лист-звернення до Генерального Секретаря ООН, де засуджуємо російську агресію проти України і вимагаємо негайного звільнення українських військовополонених. Зараз тут 24 тис. 532 підписи українців, а також підписи 62 організацій, які налічують 25 тисяч членів», - повідомив Вадим Свириденко та зауважив, що ці підписи було зібрано за п’ять днів.

Він також повідомив, що ініціатори записали відеозвернення про звільнення наших заручників від української громади з-за кордону, зокрема зі США, Канади, Лівії, Чехії та інших країн. «Ми не завершимо цю ініціативу доки наші хлопці ще в полоні», - додав Вадим Свириденко та зауважив, що збір листів та підписів продовжується.

Він звернувся до Петра Порошенка: «Ви наша надія. І ми віримо, що наші хлопці скоро будуть у нас в Україні, зі своїми сім’ями».

Народна артистка України, Герой України Ада Роговцева зазначила, що Президент може говорити від імені кожної людини в Україні. «Мені здається, що немає таких не свідомих, або без совісті, або без серця людей, котрі б не поставили свій підпис… кожне серце відгукується і воно з Вами. І особливо це серця матерів» , - сказала вона.

Ада Роговцева додала, що вся Україна чекає на повернення наших військовополонених і заручників: «Ми всі ставимось до них як до своїх рідних».

Герой України Володимир Жемчугов зазначив, що під час полону в так званій ЛНР терористи психологічно тиснули, що начебто про українців вже рідні і влада забули і вони нікому не потрібні. «Це було чути не менше боляче, ніж (пережити – ред.) всі тортури та знущання. Впевнений, що про це має знати вся світова спільнота, і тому я долучився до підписання документу, щоб ви обов’язково привезли в ООН, доповіли їм і вони допомогли нам, щоб всі українці-військовополонені повернулися додому», - сказав він.

«Я також один з тих, хто підписав цей лист, щоб нагадати світові, що відбувається щось страшне і це стосується не лише України. Ми високо цінуємо ваші зусилля зі створення такого єдиного фронту проти країни-агресора. Проти того мороку, який насуває на Україну, на Європу і на увесь світ», - сказав вчений та громадський діяч Ігор Козловський, який провів майже два роки в полоні проросійських терористів.

«Люди, які зараз знаходяться в полоні, і наші моряки, і військовополонені, і політв’язні, заручники – прості люди, наші брати і сестри, які зараз знаходяться там, у підвалах, в’язницях, в колоніях… Інколи не хочеться згадувати те, що відбувається в цих катівнях, але ж я передаю цей досвід для того, щоб люди постійно згадували про тих, хто там знаходиться і не зламався, хто потерпає там кожну хвилину», - додав вчений.

«Тут зібралися люди, які не можуть не вболівати за те, що там відбувається, які не тільки співчувають, а діють. Діють з тим, щоб звільнити людей, звільнити території, звільнити свідомість. Це наша спільна відповідальність і влади, і громадянського суспільства. Ми знаходимося поруч», - наголосив Ігор Козловський та від імені ініціативної групи передав лист-звернення до Генерального Секретаря ООН Антоніу Гутерріша з підписами людей, які просять зробити усе можливе для звільнення українських моряків.

Глава держави повідомив, що вже завтра передасть цей лист Генеральному Секретареві ООН.

«Я вам обіцяю, що завтра під час виступу і під час зустрічі з Генеральним Секретарем ООН я передам ці підписні листи і запропоную конкретні кроки, які ми чекаємо від Організації Об’єднаних Націй і Генерального Секретаря ООН для того, що повернути наших хлопців і дівчат додому. Для нас принципово важливо, щоб вони вийшли з в’язниць», - наголосив Петро Порошенко.

«Це два різні світи. Ми шануємо своїх героїв, які загинули, а вони ховають своїх у братській могилі і забороняють згадувати батькам, дружинам, забороняють інтерв’ю давати про них. Як жити в такому мороку? Ми боремося за кожного українця, а вони кидають, в тому числі і тих, хто зараз засуджений українським судом за злочини скоєні в Україні. Вони їх кинули на призволяще і відмовляються від своїх громадян. Я думаю, що це є той лакмусовий папірець в ставленні до своїх громадян. Цим ми, українці відрізняємось від діючої російської влади», - підкреслив Президент.