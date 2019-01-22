Ми відкрили можливість особливим дітям реалізувати себе, жити активним і гідним життям – Президент про впровадження інклюзивної освіти в Україні

Президент Петро Порошенко наголошує, що саме завдяки реформі в галузі освіти та реалізації програми впровадження інклюзивної освіти в Україні нині вже більше 14 тисяч українських дітлахів з особливими освітніми потребами можуть відвідувати дитячі садочки та загальноосвітні навчальні заклади разом з іншими дітьми.

Глава держави нагадав, що йдеться про дітей для яких раніше був повністю недоступним шкільний простір, навчання і зростання у колі однолітків. «Така штучна ізоляція. Уявіть собі дитина була змушена проводити своє життя у чотирьох стінах. Це мало дуже важкі наслідки і для дітей, і для їхніх родин. А вже зараз ми можемо говорити, що більше 14 тисяч дітей з особливими потребами, що сьогодні навчаються у садочках і школах – це є наші юні співгромадяни, яких уберегли від страждань, від життєвих трагедій», - підкреслив він.

Петро Порошенко висловив переконання, що для того, аби переконатися у важливості цього питання та реалізації проекту не потрібно бути експертом. «Треба лише подивитися в очі дітям, які присутні у цьому залі. Побачити очі дітей з особливими потребами, які тепер, нарешті, навчаються у класах зі своїми ровесниками. Вони разом ростуть, разом спілкуються, вони змалечку інтегруються у нормальне життя. Вони стають єдиною командою, в якій кожен може розраховувати на точне розуміння дітей, на підтримку однокласників, на підтримку вчителів і на підтримку батьків – не лише своїх», - наголосив Президент.

Він нагадав обговорення першої редакції Закону «Про освіту» і очікування, які були з ним пов’язані, особливо в частині інклюзивної освіти. Зміни до деяких законів щодо доступу осіб з особливими потребами до освітніх послуг. Глава держави назвав ці зміни «дуже важливими та фундаментальними для будівництва суспільства».

Петро Порошенко подякував першому заступнику голови профільного комітету ВР Олександру Співаковському і своєму представнику у Парламенті Ірині Луценко за зусилля щодо якнайшвидшого прийняття цих законодавчих актів. «Вони відкрили можливість для дітей реалізувати себе. Вони відкрили можливість жити активним і гідним життям. Наполегливі зусилля багатьох шляхетних людей наповнили закони реальним змістом. Хочу зараз, коли ми підбиваємо лише перші підсумки, бо роботи ще дуже й дуже багато, висловити вдячність всім, хто долучився до роботи зі створення інклюзивного середовища в освіті і житті українських дітей», - сказав Президент.

Він зазначив, що щасливий бачити серед людей, які задіяні у цьому процесі, які були його ентузіастами, які жили і живуть цим, свою дружину, голову Фонду Порошенка Марину Порошенко. «Я не дуже часто зловживаю словами подяки і в громадському колі, так і по відношенню до близьких мені людей. Але тут без перебільшення Марина і є мотором, а правильніше сказати – серцем цієї важливої справи», - підкреслив Глава держави.

Президент також зазначив, що з початку реалізації пілотного проекту і комплексної програми з впровадження інклюзії в освітніх закладах держави спочатку всі до неї підходили дуже обережно. «Великих змагань за те, яка область буде пілотною, не було. А через рік почалися справжні змагання», - сказав він.

«А зараз інклюзивна освіта є пріоритетом і голів обласних державних адміністрацій, і органів місцевого самоврядування, і нарешті педагоги, діти, батьки, які точно розуміли що це таке, але довгий час залишалися сам на сам зі своїми проблемами, зараз присутні на нараді на найвищому державному рівні», - констатував Петро Порошенко.

Президент зазначив, що інклюзія посідає важливе місце серед досягнень за останні роки, таких як реформована армія, безвізовий режим, захист української ідентичності і української мови, духовна незалежність України і автокефальна церква.

«В ці досягнення вкладено дуже багато зусиль мільйонів українців. Багато часу. Багато емоцій. Але ще раз наголошую, що особливе місце в моєму графіку роботи, особливе місце в моєму серці точно займає інклюзивна освіта», - сказав він.

«Ми продемонстрували що можна зробити за такий невеликий проміжок часу. Сьогодні ви, кожен, кому цікаво, можете побачити реальні результати роботи з її запровадження», - резюмував Глава держави.

Дружина Президента Марина Порошенко нагадала, що відповідна програма із запровадження інклюзії була затверджена наказом Міністерства освіти і науки України у липні 2016 року, після чого було розпочато впровадження науково-практичного експерименту Фондом Порошенка спільно з МОН у пілотній Запорізькій області.

«Найперші кроки відразу показали нам наскільки ця тема важлива і актуальна для українського суспільства і вже у березні 2017 року на питання інклюзивної освіти звернули увагу на найвищому державному рівні, а Концепцію з впровадження інклюзивної освіти затверджено на Раді реформ», - сказала Перша леді, зауваживши, що саме з цього моменту почалося системне впровадження інклюзивної освіти у всіх регіонах України.

«Хочу підкреслити, що ми за ці останні три роки зробили неймовірно багато і ми вже починаємо виходити на європейський і міжнародний рівень. Ми пройшли кроки, на які багатьом європейським і світовим державам знадобилося десятки років. Ціна цього – це щасливі очі дітей, які на сьогоднішній день мають можливість навчатися у звичайних школах поруч зі своїми однолітками. Вони мають друзів, вони відчувають себе щасливими. І ми бачимо батьків таких дітей, які зараз вже мають впевненість у майбутньому своїх дітей», - підкреслила Марина Порошенко.

Вона подякувала всім, хто долучився до активного впровадження інклюзії в Україні. «Це наша потужна команда однодумців. Ми дуже багато зробили і нам є чим пишатися, але ми будемо продовжувати впроваджувати інклюзивну освіту, вдосконалювати її», - додала дружина Президента.

Глава держави разом з дружиною по завершенню наради вручили іменні «Подяки» за активну співпрацю у питанні соціалізації дітей з особливими освітніми потребами та цінний внесок у запровадження інклюзивної освіти в Україні.