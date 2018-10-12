Ми відновили інфраструктуру військової медицини і адаптуємо її до стандартів НАТО – Президент відвідав 61 військовий госпіталь у Маріуполі

Президент Петро Порошенко у Маріуполі відвідав 61 військовий мобільний госпіталь і подякував медикам за самовіддане виконання професійного обов’язку в умовах бойових дій. «(Ви – ред.) робите головне – повертаєте героїв до життя», - наголосив Глава держави та привітав присутніх із Днем захисника України.

«Масштаби роботи військових медиків – вражають. Від початку російської агресії, хочу наголосити, більше одинадцяти тисяч поранених українських воїнів отримали медичну допомогу у лікувальних закладах Міноборони», - додав він. За словами Президента, під час спілкування з пораненими українськими воїнами більшість прагнуть повернутися в свої військові частини.

«Безпосередню участь у наданні медичної допомоги в зоні бойових дій та на передньому краї оборони взяли майже чотири тисячі військових медиків. На жаль, не всі повернулися з поля бою – 46 військових медиків загинули. Ми схиляємо голови перед лікарями, фельдшерами, медичними сестрами, які віддали своє життя, виконуючи свій військовий обов’язок», - зазначив Глава держави. Присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

Глава держави нагадав, що в 2014 році у військових не було елементарних аптечок, не говорячи вже про броньований транспорт чи санітарну авіацію для евакуації поранених.

«На сьогодні забезпеченість особового складу бойових бригад індивідуальними медичними аптечками складає 100%. Уже давно. Так само як і забезпечення бронежилетами, розгрузками і всім необхідним, щоб захистити Батьківщину. Нами було відновлено інфраструктуру військової медицини. І зараз за моїм завданням ми не просто відновили інфраструктуру, а ще і адаптуємо її у відповідності до Закону про національну безпеку до стандартів НАТО», - наголосив Президент.

Глава держави підкреслив: «Перша допомога героям надається на полі бою протягом перших десяти хвилин, коли оперативність цінується вище за золото. Медична евакуація поранених здійснюється броньованим санітарно-евакуаційним транспортом та санітарними автомобілями, і поставлено завдання, щоб вже протягом години потрапити до рук кваліфікованих спеціалістів. Бо це так звані «платинові хвилини» і «золоті години», які рятують життя».

Глава держави повідомив, що ще минулого року перша партія повнопривідної санітарної техніки національного виробника вже надійшла до армії. І сьогодні Президент передав військовим медикам 20 модернізованих санітарних автомобілів. За його словами, до кінця року медична служба отримає ще сто автомобілів, адаптованих до умов експлуатації у важких польових умовах.

«Проте, головне моє побажання – щоби всю цю систему медичного забезпечення, створену у розрахунку на найгірший сценарій, нам ніколи не прийшлося задіювати на повну потужність. Щоб у нас ніколи більше не було таких втрат, які країна пережила у 2014-2015 роках», - наголосив Президент. Він додав: «Але основне в допомозі нашим воїнам – це не лише техніка, медикаменти, шпиталі, хай і добре оснащені. Головне в допомозі нашим воїнам – це ви, шановні лікарі. Ваші світлі голови і золоті руки».

Президент відзначив складну та дійсно героїчну працю колективу 61 військового мобільного госпіталю. «Саме ви в серпні 2014 року проявили себе справжніми героями, які днями і ночами не виходили з операційних, рятували наших воїнів, що зазнали поранень. Відомий той факт, що лише за один серпневий день 2014 року під Іловайськом у польових умовах ваш героїчний колектив надав допомогу більш ніж 200 пораненим воїнам», - розповів Глава держави. Він висловив впевненість, що після передислокації у серпні 2017 року Маріуполь став рідним для цієї медичної установи і на модернізованій базі колишньої міської лікарні вже зараз працює кращий військовий гарнізонний госпіталь – з новітнім медичним обладнанням та висококваліфікованим персоналом.

Президент подякував керівництву міста та області, громадським та волонтерським організація за підтримку, яка була надана госпіталю після його переїзду.

«Дякую вам, шановні медики, за самовіддане виконання професійного обов’язку в умовах бойових дій. Впевнений, що й надалі ви з гідністю будете нести високе звання військового медика», - наголосив Петро Порошенко.

Президент поклав квіти до Пам’ятної стели загиблим військовим медикам та вручив нагороди медикам та пораненим військовим. Глава держави також оглянув один з переданих автомобілів.