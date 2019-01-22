Ми відзначаємо видатних українців, які самовіддано долучилися до будівництва Української держави – Президент вручив високі державні нагороди

Президент Петро Порошенко з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення Акту злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки відзначив високими державними нагородами видатних українців, які самовіддано долучилися до будівництва Української держави.

Президент зауважив, що сьогодні особливий день, коли Україна святкує столітній ювілей великої історичної події – проголошення Акту злуки. «І сьогодні ми відзначаємо високими державними нагородами видатних українців, які самовіддано долучилися до будівництва Української держави. Їхня діяльність – приклад невтомної та жертовної праці задля утвердження свободи та незалежності України», - наголосив Глава держави.

«Велика честь від імені держави вручити сьогодні нагороди, якими вшановано видатних українців, які стояли біля витоків незалежності України, і подякувати тим безумовним моральним авторитетам нашої нації», - зазначив Петро Порошенко.

Глава держави нагородив орденом Свободи посмертно Левка Лук’яненка та Мирослава Поповича. Нагороди отримали дружини видатних українців. «Їхні імена назавжди увійшли в історію нашого народу як приклади незламності духу, сили духовної, вірності Україні. Вічна їм пам'ять. Глибока повага і шана – їхнім родинам», - додав Президент.

Глава держави нагородив орденом Свободи Ігоря Юхновського та орденом князя Ярослава Мудрого Володимира Горбуліна. «Вдячність та повага нашим великим інтелектуалам. Ваша праця дає чіткі орієнтири нашому суспільству і нашій державі. Ваш науковий доробок, патріотизм і мудрість здобули вам визнання і пошану. Зичу вам довгих і щасливих років плідної роботи на благо України», - сказав Петро Порошенко.

Президент також відзначив діячів культури. Він вручив орден Свободи співаку Тарасу Петриненку, орден князя Ярослава Мудрого музиканту Віктору Гуцалу, орден «За заслуги» кобзарю-бандуристу Едуарду Драчу та присвоїв почесне звання «Народний артист України» Тарасу Компаніченку. «Окремі слова подяки сьогодні – митцям, які дарують нам неповторну красу української культури, утверджують її духовну силу по всьому світу. У вашій творчості, у ваших піснях – душа українського народу. І саме тому вас так люблять і так шанують у всіх куточках України і далеко за її межами», - сказав Петро Порошенко.

Президент висловив слова вдячності і пошани представникам медичної галузі України, які примножують славні традиції національної медицини, лікарям Миколі Троньку та Олександру Усенку та вручив їм ордени «За заслуги». «Ваша діяльність – це важливий внесок в розвиток української медицини. У реформуванні системи охорони здоров’я ми можемо спиратися на ваш доробок, розвивати і примножувати ваш досвід порятунку тисяч і тисяч людських життів. Дякую вам за вашу працю і бажаю нових успіхів», - зазначив Президент.

Глава держави також висловив слова подяки Олександру Сушку за його активні зусилля, спрямовані на мобілізацію громадської підтримки навколо реформування країни, просування України до Євросоюзу і НАТО та вручив йому орден «За заслуги». «Ви є одним з тих представників громадського сектору, які разом з українською дипломатією сьогодні і весь час послідовно працювали над створенням і зміцненням міжнародної коаліції на підтримку України у її протистоянні з російською агресією», - сказав Петро Порошенко.

«В цей дорогий кожному українцю день – День Соборності України, історичний день, коли ми з вами святкуємо сторіччя Дня злуки, я від усього серця дякую вам за спільне творіння нашого рідного дому – рідної України», - звернувся Глава держави до присутніх.

Президент підкреслив: «І наше майбутнє – це є наша спільна справа. Бо впевнений, разом – ми сильні. Разом і тільки разом – ми точно переможемо».

Він зауважив, що українці дуже добре вивчили історію столітньої давнини. «Нехай не сподіваються – ми не повторимо тих помилок. Ми не втратимо державу. Ми не втратимо народ. Ми не дозволимо більше, щоб Україна пішла шляхом, коли країна і народ заплатили велику ціну: жертви Голодомору; жертви депортації; жертви шестидесятників; коли за те, що ти є українець тебе запроторювали за грати», - наголосив Петро Порошенко.

«Сьогодні ми є великий і єдиний європейський народ і ми пишаємося Україною», - резюмував Президент.