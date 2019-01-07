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Участь Президента України в святковій Різдвяній літургії в Святій Софії Київській
Участь Президента України в святковій Різдвяній літургії в Святій Софії Київській

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Ми визволили нашу Церкву з московської неволі – Президент про отримання Томосу про автокефалію Православної Церкви України

7 січня 2019 року - 13:15

Ми визволили нашу Церкву з московської неволі – Президент про отримання Томосу про автокефалію Православної Церкви України

Президент Петро Порошенко звернувся з Різдвяним привітанням до українців по завершенню святкової Різдвяної Літургії, яку в Софії Київській відправив Предстоятель Православної Церкви України Блаженнійший Митрополит Епіфаній, та наголосив, що в ці святкові дні сталося диво. «Цього року у голосах українців набагато більше переможності і впевненості, бо напередодні Господь явив нам справжнє Різдвяне диво. Цього року Різдво для нас – особливо велике й урочисте. Свято подвійне – Православна Церква України отримала Томос про автокефалію», - сказав Петро Порошенко.

«Нашу давню Церкву, історія якої сягає часів рівноапостольного князя Володимира, ми, нарешті, визволили з московської неволі. І вона, рівна між рівними, наша Церква, увійшла у родину, яка тепер складається із п’ятнадцяти незалежних православних церков», - сказав Президент України.

Петро Порошенко підкреслив, що з отриманням Томосу про автокефалію Православна Церква України, «українська зірка засяяла у сузір’ї незалежних та рівних національних Церков».

«Саме таким сузір’ям, за словами Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія, і є світове православ’я», - сказав Президент.

Глава держави назвав Томос однією з найголовніших наших українських реліквій та процитував його: «Однодумно визначаємо та проголошуємо, щоб уся Православна Церква, що знаходиться в межах політично сформованої та цілковито незалежної держави України разом із священними митрополіями, архієпископіями, єпископіями, монастирями, парафіями та всіма в них церковними установами, котра знаходиться під покровом Засновника Єдиної, Святої, Соборної і Апостольської Церкви Боголюдини Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, - існувала віднині канонічно автокефальною, незалежною та самоврядною. Ми закликаємо всі світові Православні Церкви визнавати її як сестру та згадувати під іменем «Святіша Церква України», - як таку, що має своєю кафедрою історичне місто Київ».

«Створення автокефальної Православної Церкви України і є запорукою нашої незалежності. Це – основа основ нашої духовної свободи. Ми розірвали останні пута, які прив’язували нас до Москви з її фантазіями про Україну як канонічну територію Російської православної церкви. Цього немає і вже не буде», - особливо підкреслив Президент.

Після святкової Літургії Петро Порошенко з дружиною та дітьми поспілкувався з людьми, які зібралися під стінами величної Софії Київської, послухав колядки у виконанні дітей та вручив їм подарунки. Люди дякували Главі держави за його зусилля у отримані від Вселенського Патріархату Томосу про незалежність української Православної Церкви.

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Участь Президента України в святковій Різдвяній літургії в Святій Софії Київській

7 січня 2019 року - 13:22
Томос про автокефалію Православної Церкви України встановлено в Софії Київській
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