Ми захистили країну від знищення та розшматування, і Україна рухається в ЄС і НАТО – Президент на Львівщині

Під час робочої поїздки до Львівської області Президент Петро Порошенко взяв участь у засіданні Ради регіонального розвитку Львівщини. Глава держави підкреслив, що Україна поступово рухається до Європейського Союзу та НАТО.

«Я хочу подякувати Львівщині, тому що Львівщина – це той регіон, де нікого не треба агітувати за вступ до Євросоюзу і за вступ до НАТО. За даними соціологічних опитувань тут за ЄС готові проголосувати 82%. Я ніколи не коментую результати соціологічних досліджень, але де вони на Львівщині знайшли ті 18%, які проти, я не можу зрозуміти. За НАТО готові проголосувати 72%. Але ми будемо проводити роз’яснювальну кампанію і теж дуже добре розуміємо ціну європейської і євроатлантичної інтеграції», - сказав Президент.

Глава держави зауважив, що для нього важливо нагадати саме на Львівщині – підписані і набули чинності зміни до Конституції, які визначають вступ України до ЄС і НАТО метою державної політики, обов’язковим для виконання змістом роботи всіх гілок влади.

При цьому Президент підкреслив, що відвести смертельну російську загрозу може лише поширення на Україну системи євроатлантичної безпеки. «Дуже добре, що сьогодні і зараз це розуміє абсолютна більшість українців. Але цей досвід дався дуже дорогою ціною», - сказав він.

За його словами, українську націю розбудила Революція Гідності: «Справжню незалежність, і я це стверджую напевне, Україна отримала у 2014 році. Коли необхідність незалежності кожен українець відчув серцем».

Президент особливо наголосив на героїзмі Героїв Небесної Сотні та кожного українського воїна, який зараз боронить Україну від російської агресії. Він підкреслив, що Росія розв’язала проти нас війну, аби змусити нас відмовитися від незалежності, повернути Україну до російської колонії.

«Метою Путіна, я це постійно і неодноразово наголошую, аж ніяк не був Крим, або Донбас, які не потрібні Путіну. Крим та Донбас були тими важелями впливу, через які Путін намагався впливати на всю Україну», - наголосив він та додав, що саме для цього була розгорнута дискусія про «федералізацію», «Київ почуй Донбас», для того, щоб Путін давав нам дозвіл куди нам треба рухатись.

«За ці п’ять років я і моя команда – ви – переконливо довели, що ми у Путіна жодних дозволів питати не будемо. Вперше за роки існування України. Що лише український народ буде визначати куди йому рухатися. А Кремль не буде ставити Україні, та й Європі в цілому, своїх умов», - особливо підкреслив Петро Порошенко.

«Дуже розраховував у 2014 році Путін на нашу слабкість. Але він не знав головного – він не знав українського народу. Нехай погортає сторінки про Бандеру, про УПА. Там відповіді на всі наші успіхи зараз. Нехай вивчить їх. А як вивчить, нехай забирається геть з України. Він думав, що знає Україну, бо бачив лише політиків, які традиційно прибували до нього з Києва на напівзігнутих ногах. Вони кланялися і готові були укладати вигідні Кремлю угоди, чи то про газ, чи то про Крим. Чи на колінах просити в Путіна, що йому потрібно для того, щоб був мир», - зауважив він.

«Він бачив і знав лише тих, хто боявся в його присутності вимовити «Україна рухається в ЄС і НАТО, і ніхто нас не зупинить», - додав Петро Порошенко.

Президент підкреслив, що український народ поховав плани Путіна: «Ми захистили країну від знищення, від розшматування. Бо коли він зрозумів, що Західну Україну не переконати, він вирішив розколоти Україну по Дніпру, створивши на базі дев’яти областей «Новоросію»… Ми поховали проект розшматування, ми поховали проект багатовекторності, яким нас годували довгих 23 роки».

«Ми об’єднали країну. Ми подолали економічну кризу, яка була спричинена війною та російською економічною блокадою», - наголосив він.