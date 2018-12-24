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Ми захистимо демократію і не допустимо порушення прав і свобод громадян – Президент про проведення виборів у 2019 році

26 грудня 2018 року - 16:07

Ми захистимо демократію і не допустимо порушення прав і свобод громадян – Президент про проведення виборів у 2019 році

Президент Петро Порошенко наголосив на важливості захисту демократії. Глава держави під час засідання Ради національної безпеки і оборони наголосив: «Сьогодні ми маємо дві загрози. З одного боку – загрозу прямої воєнної агресії. І ми на сьогодні набагато більше готові для відсічі цієї агресії. З іншого боку – наступ на демократичні права і свободи».

Президент зазначив, що як гарант конституційних прав і свобод громадян, не допустить наступу на ці права, або їх обмеження. «В тому числі і права вибору. І у мене  прохання, не слухайте тих, хто вас намагається обдурити. Захист демократії для мене і для всієї нашої команди аж ніяк не менш важливий, ніж захист суверенітету і територіальної цілісності», - сказав він.

«Ми захистимо демократію. Ми точно гарантуємо, що вибори Президента відбудуться 31 березня 2019 року. Я на цьому наголошую. Це так само точно, як і те, що Різдво точно відбудеться 7 січня, а Святвечір – 6 січня», - сказав Глава держави.

«Як і було обіцяно місяць тому, воєнний стан практично жодним чином не вплинув на повсякденне життя цивільних. Як і було обіцяно, він не призвів до обмеження прав і свобод і не вплинув негативно на економіку», - зазначив Президент.

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