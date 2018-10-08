Ми завжди пам’ятатимемо тих, хто віддав життя за мир, демократію і свободу українського народу – Президент на відкритті Меморіалу Слави в Болграді

Президент Петро Порошенко під час робочої поїздки до Одеської області, в місті Болград взяв участь в церемонії відкриття оновленого Меморіалу Слави – пам’ятника учасникам бойових дій. Пам’ятник споруджено для увічнення пам’яті загиблих воїнів у Другій світовій війні та в зоні проведення антитерористичної операції на сході України.

«Гідне та щасливе майбутнє можливо збудувати тільки за умови збереження глибокої пам'яті про героїв, які віддали своє життя за нашу свободу, захищаючи українську землю, захищаючи нашу волю, нашу демократію, нашу державу, нашу незалежність», - сказав Президент на урочистій церемонії.

«Коли б вони не жили і з ким би не боролися – з нацистами чи східною ордою – для нас головне, що вони билися за нашу рідну землю, за свої родини», - додав Петро Порошенко та підкреслив, що такі меморіали будуються і будуть будуватися на знак поваги і великої вдячності нашим героям.

«Я сприймаю як велику честь, як Президент і як Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України, право урочисто відкрити після реконструкції визначне місце для всіх містян – оновлений болградський Меморіал Слави», - сказав Президент. Він підкреслив, що «тут переплітаються і пам'ять про героїв, що визволяли нашу землю під час Другої світової війни, і пам’ять про тих, хто поліг за Вітчизну у війні, яку проти нас розв’язала Росія».

При цьому Петро Порошенко зауважив, що нині кремлівська пропаганда намагається нав’язати думку, що «Росія, мовляв, окупувала нашу землю для нібито захисту російськомовного населення України». «Яке лукавство. Але чому ж тоді від дій Росії найбільше постраждав наш значною мірою російськомовний схід України? Ні, дорогі земляки, це війна Росії проти нашої держави – проти України і її громадян, якою б мовою, українською, болгарською, румунською чи російською, гагаузькою, або будь-якою іншою мовою не говорили наші громадяни. Це війна Росії проти усіх нас», - зазначив Глава держави.

Президент особливо засвідчив повагу всім учасникам Другої світової війни. «На жаль, ветеранів тієї страшної війни з кожним роком все менше. Вік дає про себе знати. Так сьогодні, на жаль, за станом здоров’я у відкритті Меморіалу Слави, всупереч нашим очікуванням, не змогли взяти участь ветерани Юрій Якович Момін та Іван Васильович Коцюк. Давайте побажаємо їм многая літа», - сказав Петро Порошенко, а усі присутні підтримали оплесками його побажання ветеранам.

Президент також подякував болградцям за мужність у захисті нашої країни від російської агресії та повідомив, що на сьогоднішній день 180 жителів Болградського району брали участь в АТО. Четверо з них героїчно загинули захищаючи рідну Україну. Присутні вшанували їх пам’ять хвилиною мовчання.

Верховний Головнокомандувач ЗСУ привітав також воїнів 88-го окремого десантно-штурмового батальйону та нагадав як у День незалежності 24 серпня 2017 року, вручив Бойовий прапор 88-му окремому ДШБ. «Ми високо цінуємо вашу участь у бойових діях на Луганщині та Донеччині. Так само цінуємо і подвиг старших поколінь. Нехай цей Меморіал стане свідченням того, що Україна завжди пам’ятатиме тих, хто віддав своє життя, захищаючи мир, свободу, волю, демократію українського народу», - підсумував Глава держави.