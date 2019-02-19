Ми зберегли державу і забезпечили солідарність світу з Україною – Президент

Українському народу вдалося зберегти державу та консолідувати світ навколо України у підтримці її боротьби за територіальну цілісність і незалежність, наголошує Президент Петро Порошенко.

«Ми, як і п’ять років тому, зберегли державу і організували світову солідарність навколо України. Забезпечили, щоб Путін заплатив у вигляді санкцій високу ціну за свою авантюру, за свою агресію проти нас», - сказав Глава держави під час спілкування з жителями міста Бровари на Київщині.

Говорячи про майбутнє України, Петро Порошенко нагадав, що нещодавно у Конституції було закріплено євроінтеграційний та євроатлантичний курс держави.

«Я це чітко задекларував. Майбутнє України я бачу в НАТО, бо НАТО – це механізм безпеки нашої держави. НАТО – це механізм, коли кожна мама свого сина поверне назад. Тому, що разом з нами будуть стояти 30 інших націй (країн-членів Альянсу -Ред.). Пліч-о-пліч будуть боронити нашу державу разом з нами. А ми будемо боронити їх», - сказав Президент додавши, що членство в ЄС – також важлива для України мета, адже Євросоюз - це система цінностей, демократія і свобода, а також рівень життя і стандарти.

У контексті питання безпеки, Глава держави розповів про нещодавній візит до Нью-Йорка, де взяв участь у Генеральній асамблеї ООН та поставив питання розгортання миротворчої місії ООН на сході України. «Бо коли приходять миротворці - росіяни одразу виходять, забирають свою зброю. У нас немає внутрішнього конфлікту, громадянської війни, як намагаються нав’язати нам російські пропагандисти. Ми мирна і єдина країна», - наголосив він.

Президент подякував українцям за ту єдність і підтримку, яку вони демонструють останні п’ять років. Він зазначив, що ворог п’ять років тому, коли напав на Україну, розраховував на наш розбрат, внутрішній конфлікт на те, «щоб розшматувати Україну», створивши на її території недореспубліки.

«Але наша з вами єдність, наша з вами відповідальність, наша з вами рішучість і наша з вами віра в перемогу зберегла державу. В 2014-2015 роках левова частина з вас стала волонтерами. 80% українців були об’єднані навколо того, що треба врятувати державу», - наголосив Глава держави.

Петро Порошенко підкреслив, що саме завдяки єдності українці багато зробили за ці п’ять років, а головне – створили армію. Він додав, що зосередив багато зусиль на розбудову українського війська. «Нам, українцям, є справа до нашої держави. Так, як я, діяли 80% українців. І на сьогоднішній день ми маємо вже потужну армію, яка сьогодні є однією з найсильніших на континенті і здатна захистити Україну», - сказав Глава держави.

«Сьогодні її чисельність 250 тисяч, але під час запровадження воєнного стану ми перевірили, що за тиждень ще 150 тисяч одразу ж стануть до зброї», - додав він і підкреслив, що це вже добре підготовлені та досвідчені воїни. Президент також зазначив, що нині військові вже мають добре матеріально-технічне забезпечення, харчуються за новою системою та мають гідну зарплатню.

«Ми з вами захистили державу. Ми з вами зупинили озброєного до зубів російського агресора... Армія є опорою державного суверенітету. Не Будапештський меморандум, не папірці, а Збройні Сили України», - підкреслив він.

Президент наголосив, що так само від єдності українського народу залежить і майбутнє нашої держави. «На сьогоднішній день на кону стоїть вся наша Україна. Від нашої з вами єдності, від відповідального вибору залежить доля держави не на п’ять років, а на покоління. Дуже важливо, щоб Путін не повернувся в Україну. Ми маємо рухатися вперед», - наголосив Петро Порошенко.

«Ми не маємо права зрадити очікування наших воїнів», - переконаний Глава держави.